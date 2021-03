Grupo DAZN anuncia nomeação de Kevin Mayer como presidente do conselho

LONDRES e NOVA YORK, 4 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo DAZN, a plataforma líder global de streaming de esportes, anunciou hoje que Kevin Mayer foi nomeado presidente do conselho de administração. Com mais de três décadas de experiência executiva no setor de mídia, Mayer oferecerá orientação estratégica à sólida equipe de liderança do DAZN, enquanto a empresa continua percorrendo sua agressiva trajetória de crescimento.

Mayer foi anteriormente presidente da Direct-to-Consumer and International na Walt Disney Company. Na empresa, ele lançou e administrou os negócios de streaming, incluindo Disney+, Hulu, ESPN+ e Hotstar, além de supervisionar as vendas globais de publicidade, vendas de conteúdo, vendas de canais e operações internacionais da Disney. Antes desse cargo, Mayer atuou como diretor de estratégia da Disney, liderando as aquisições da Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox e BamTech.

John Skipper, que ingressou no Grupo DAZN em 2018, está renunciando ao cargo para concentrar seus esforços na Meadowlark Media, uma empresa de conteúdo lançada recentemente. Skipper permanecerá no conselho de administração do Grupo DAZN e também atuará como consultor estratégico do DAZN. Além disso, o DAZN pretende investir e colaborar com a Meadowlark em projetos originais de programação no futuro.

"Estou incrivelmente orgulhoso pelo que a equipe conquistou nos últimos anos. Garantimos direitos para as ligas esportivas mais importantes do mundo, aumentamos consideravelmente assinaturas e receitas e lançamos nossa plataforma em mais de 200 países e territórios", disse Skipper. "É o momento ideal para fazer a transição da empresa para sua próxima fase de crescimento. Tendo trabalhado em estreita colaboração com Kevin na Walt Disney Company por mais de duas décadas, não consigo pensar em uma pessoa melhor para liderar o conselho de administração do Grupo DAZN."

"Como presidente, estou ansioso para fazer parceria com a equipe de gestão e meus colegas diretores para ajudar o DAZN a se basear em seu impressionante histórico de sucesso para o desenvolvimento de uma plataforma esportiva verdadeiramente global", disse Mayer. "Desde que comecei a trabalhar com a Access Industries no ano passado, fiquei impressionado com as ambições e com a capacidade do DAZN de passar rapidamente de recém-chegado a importante protagonista nos principais mercados em todo o mundo. Estou ansioso para orientar o desenvolvimento estratégico do DAZN em sua próxima fase."

"À medida que o mundo dos esportes e da mídia continua se transformando, o Grupo DAZN continua sendo uma peça-chave no portfólio da Access", disse Len Blavatnik, presidente da Access Industries e acionista majoritário do Grupo DAZN. "Uma transição perfeita de John para Kevin e a recente mudança para aprofundar as competências da equipe executiva com os co-CEOs James Rushton e Shay Segev irão acelerar a dinâmica da empresa."

Sobre o Grupo DAZN

O Grupo DAZN é uma das empresas de mídia esportiva de crescimento mais rápido do mundo. Com sede no Reino Unido e funcionários em mais de 25 países, nossos negócios tocam cada aspecto da maneira como os torcedores interagem com os esportes, desde a produção até a distribuição e comercialização de conteúdo. O Grupo DAZN abriga a DAZN, a plataforma de streaming líder global de esportes; o DAZN News, famoso portal de esportes; e a DAZN Player, plataforma proprietária de VOD de esportes para editores. O DAZN está liderando a tarefa de oferecer aos fãs de esportes de todo o mundo acesso ao esporte a qualquer hora, em qualquer lugar. O DAZN garante acesso a preços acessíveis em dispositivos conectados, incluindo smart TVs, decodificadores, streaming sticks, smartphones, tablets, PCs e consoles de jogos. Atualmente, o DAZN transmite ao vivo em mais de 200 países e territórios. Acesse https://media.dazn.com para mais informações.

SOURCE DAZN Group