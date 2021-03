Le groupe DAZN annonce la nomination de Kevin Mayer au poste de président du conseil d'administration

John Skipper reste au conseil d'administration et occupe le poste de conseiller stratégique

LONDRES et NEW YORK, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe DAZN, la principale plate-forme mondiale de diffusion en continu de sports, a annoncé aujourd'hui que Kevin Mayer a été nommé président du conseil d'administration. Avec plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie des médias, M. Mayer sera à même de fournir une direction stratégique à la solide équipe de direction de DAZN, alors que l'entreprise poursuit sa trajectoire de croissance agressive.

Mayer était auparavant président de Direct-to-Consumer and International à la Walt Disney Company. Il y a lancé et dirigé les activités de streaming de la société, notamment Disney+, Hulu, ESPN+ et Hotstar, et supervisé les ventes de publicité, de contenu et de canaux de Disney dans le monde entier ainsi que ses opérations internationales. Avant d'occuper ce poste, Mayer a été directeur de la stratégie de Disney, dirigeant les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox et BamTech.

John Skipper, qui a rejoint le groupe DAZN en 2018, se retire pour concentrer ses efforts sur Meadowlark Media, une société de contenu nouvellement lancée. Skipper restera membre du conseil d'administration du groupe DAZN et exercera également la fonction de conseiller stratégique chez DAZN. De plus, DAZN a l'intention d'investir et de collaborer dans le futur avec Meadowlark sur des projets de programmation originaux.

« Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe a accompli au cours des dernières années. Nous avons obtenu les droits des principales ligues sportives du monde, augmenté considérablement les abonnements et les revenus, et lancé notre plateforme dans plus de 200 pays et territoires », a indiqué Skipper. « C'est le moment idéal pour faire passer l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Kevin à la Walt Disney Company pendant plus de deux décennies, je ne peux imaginer personne d'autre que lui pour diriger le conseil d'administration du groupe DAZN. »

« En tant que président, je me réjouis de m'associer à l'équipe de direction et à mes collègues directeurs pour aider DAZN à poursuivre son impressionnant parcours et succès dans le développement d'une plate-forme sportive véritablement mondiale », a déclaré Mayer. « Depuis que j'ai commencé à travailler avec Access Industries l'année dernière, j'ai été impressionné par les ambitions de DAZN et sa capacité à se développer rapidement pour passer du statut de nouvel arrivant à acteur important sur les marchés clés du monde entier. J'ai hâte de guider le développement stratégique du DAZN vers son prochain chapitre. »

« Alors que le monde du sport et des médias continue à se transformer, le groupe DAZN reste une participation clé au sein du portefeuille d'Access », a déclaré Len Blavatnik, président d'Access Industries et investisseur majoritaire du groupe DAZN. « Une transition en douceur de John à Kevin et la récente décision d'approfondir l'expertise de l'équipe de direction avec les co-PDG James Rushton et Shay Segev vont accélérer la dynamique de l'entreprise. »

À propos du groupe DAZN

Le groupe DAZN est l'une des entreprises de médias sportifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basées au Royaume-Uni et employant des collaborateurs dans plus de 25 pays, nos entreprises touchent tous les aspects de la manière dont les fans s'engagent dans le sport, de la production à la distribution et à la commercialisation du contenu. Le groupe DAZN abrite DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de sports, DAZN News, le portail sportif populaire, et DAZN Player, la plateforme de VOD sportive exclusive pour les éditeurs. DAZN mène la charge pour donner aux amateurs de sport du monde entier un accès au sport à tout moment et partout. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les clés de lecture en continu, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeu. DAZN est aujourd'hui présent dans plus de 200 pays et territoires. Renseignements : visitez le site https://media.dazn.com

