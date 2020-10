Grupo GAC demonstra sua competitividade mundial ao levar a tecnologia mais inovadora para o Salão do Automóvel de Pequim

Em Pequim, o Grupo GAC apresentou uma nova tecnologia energética: "Mega Wave Power", criando uma nova geração de produtos de transmissão com mais potência, resposta mais ágil e menor consumo de combustível. Após 12 anos de P&D, o "Mega Wave Power" foi pioneiro em uma arquitetura energética de produto completa. A quarta geração do motor 2.0ATK foi certificada de forma independente por ter alcançado a eficiência térmica de 42,10%, superando as referências dos atuais motores a gasolina em todo o mundo. Com base nesta plataforma, a GAC planeja lançar vários novos modelos para oferecer as novas soluções de economia energética aos consumidores.

A estreia do ENPULSE, o cupê conversível do Grupo GAC no salão do automóvel era muito esperada. Projetado no GAC R&D Center, no Vale do Silício, este automóvel esportivo totalmente elétrico combina um design aerodinâmico e uma pintura esportiva com a nova tinta "emissora de luz elétrica" para obter uma sinergia entre o design interior e exterior. Além disso, a tecnologia AR-HUD foi incorporada, criando de forma criativa uma experiência de jogo durante a condução.

O foco do Grupo GAC em relação à tecnologia de ponta e os produtos avançados demonstra sua destacada competitividade. Feng Xingya, gerente geral do Grupo GAC, explicou: "Todas as nossas inovações buscam oferecer um serviço aos clientes, e o principal é a capacidade de agregar valor. Vamos nos concentrar na experiência dos nossos clientes para criar um valor superior para eles no que se refere a produtos, tecnologia e serviços."

O sucesso do GAC é resultado da obsessão por detalhes tecnológicos e a localização dos clientes para impulsionar seus negócios. Isso permitiu que a GAC fornecesse aos consumidores produtos de valor elevado e custo-benefício que são líderes em relação aos de seus pares. Uma dessas histórias de sucesso é a GPMA: uma nova plataforma modular mundial GAC, a AdiGO, um ecossistema de direção inteligente interconectado e a tecnologia energética para capacitar seus produtos.

O Grupo GAC está comprometido com a internacionalização, já que os consumidores reconhecem a "tecnologia GAC", a "qualidade GAC" e o "serviço GAC". O Grupo GAC continuará construindo os dois pilares de inovação tecnológica e serviços ao cliente para levar a melhor experiência de mobilidade aos consumidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307038/GAC_MOTOR_product_family.jpg

FONTE GAC MOTOR

