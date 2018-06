Grupo Goodman anuncia captação de Fundo de US$ 700 milhões/R$ 2,5 bilhões no Brasil para investir em ativos logísticos e industriais

O Grupo Goodman está no Brasil desde 2012. O Grupo possui, desenvolve e gerencia propriedades industriais e logísticas modernas e de alta qualidade. A criação do Fundo de US$ 700 milhões/R$ 2,5 bilhões permite ao Grupo investir junto com seus parceiros globais de capital (APG, Canada Pension Plan Investment Board, First State Super e GIC), que compartilham o mesmo horizonte de investimentos e a mesma confiança no mercado brasileiro.

Cesar Nasser, CEO da Goodman Brasil, disse: "O Fundo foi estabelecido já com aproximadamente US$ 270 milhões/R$ 1 bilhão de ativos existentes e ativos em desenvolvimento que podem gerar mais de um milhão de metros quadrados de espaço logístico de alta qualidade. Com o mercado brasileiro enfrentando a baixa oferta de ativos modernos e de qualidade, temos a oportunidade de expandir nossa plataforma global no Brasil para o benefício de nossos clientes".

"Nossa equipe de 30 pessoas no Brasil, nas áreas de aquisição, administração de propriedades e gestão de fundos, trabalha para construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, globais e locais, oferecendo um atendimento de excelência ao nosso cliente e garantindo a manutenção de nossos ativos no mais alto padrão. Nossa base de clientes inclui empresas como a multinacional de engenharia e eletrônica Bosch e a varejista brasileira Via Varejo".

A estratégia global da Goodman se concentra nas principais cidades do mundo, com populações grandes, urbanização e consumismo crescentes, onde espaços e propriedades de qualidade são escassos. A plataforma operacional global da Goodman tem US$ 27 bilhões de ativos em 375 propriedades e 17,3 milhões de metros quadrados administrados, com uma equipe de aproximadamente mil pessoas atendendo mais de 1.600 clientes em 16 países.

Danny Peeters, Diretor Executivo do Grupo Goodman, declarou: "Sendo o Brasil uma das dez principais economias do mundo e com uma população de mais de 200 milhões, é um mercado importante para uma empresa global como a Goodman. Suas principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem as características que procuramos em uma cidade estratégica".

"A criação do Fundo está alinhada com a abordagem global para parcerias de capital da Goodman, possibilitando-nos expandir a nossa plataforma global nesse mercado importante e atender nossos clientes em uma ampla gama de setores, entre os quais prestadores de serviço de logística automotiva e para terceiros, varejo e comércio eletrônico".

Sobre o Grupo Goodman

O Grupo Goodman é um grupo de propriedades integradas com operações na Austrália, Nova Zelândia, Ásia, Europa, Reino Unido, América do Norte e Brasil. O Grupo Goodman, composto pelo grupo de entidades Goodman Limited, Goodman Industrial Trust e Goodman Logistics (HK) Limited, é o maior grupo de propriedades industriais com ações listadas na Bolsa de Valores Australiana e um dos maiores gestores de fundo especializados em propriedades industriais e espaços comerciais em termos globais.

A experiência global em propriedades, a oferta de serviços integrados de aquisição+desenvolvimento+gestão ao cliente e sua relevante plataforma de gestão de fundos possibilitam à Goodman criar soluções inovadoras em termos de propriedades que atendam às exigências individuais de seus clientes, ao mesmo tempo em que visam obter retorno a longo prazo para os investidores.

Para mais informações, visite: www.goodman.com

Sobre o APG Group NV

O APG é a maior organização de fundo de pensões dos Países Baixos. Cerca de 3 mil funcionários prestam serviços de consultoria executiva, gestão de ativos, administração de pensões, comunicação de pensões e serviços empregatícios. O APG presta esses serviços em nome de fundos de pensão e empregadores nos setores de educação, governo, construção, limpeza e limpeza de janelas, associações de habitação, empresas de energia e serviços públicos, organizações de trabalhos protegidos e especialistas médicos. O APG administra aproximadamente € 473 bilhões (abril de 2018) em ativos de pensão para os fundos de pensão nesses setores. O APG trabalha para aproximadamente 40 mil empregadores, fornecendo pensão para uma em cada cinco famílias nos Países Baixos (cerca de 4,5 milhões de participantes). O APG possui escritórios em Heerlen, Amsterdã, Bruxelas, Nova York e Hong Kong.

Para mais informações, visite: https://www.apg.nl/en

Sobre o Canada Pension Plan Investment Board

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) é uma gestora de investimentos profissional que investe os recursos não utilizados pelo Canada Pension Plan (CPP) no pagamento de benefícios aos mais de 20 milhões de contribuintes e beneficiários. Com o objetivo de construir uma carteira diversificada de ativos do CPP, o CPPIB investe em títulos públicos, empresas de capital privado (private equity), imóveis, infraestrutura e instrumentos de renda fixa. Sediado em Toronto, com escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, São Paulo e Sydney, o CPPIB é regido e administrado de forma independente do Canada Pension Plan e autônoma de governos. Em 31 de março de 2018, o Fundo CPP totalizou C$ 356,1 bilhões. Para mais informações sobre o CPPIB, acesse o site www.cppib.com ou siga-nos pelas redes sociais LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Sobre o First State Super

O First State Super é uma das maiores organizações de serviços financeiros com fins lucrativos da Austrália. Oferecemos aos nossos membros um futuro financeiro melhor por meio de uma aposentadoria segura e assessoria financeira de qualidade. O tamanho da organização nos permite investir de forma a causar impacto positivo na economia, no meio ambiente e nas comunidades em que nossos membros vivem, trabalham e se aposentam. A maioria de nossos membros trabalha em profissões que cuidam de nossas comunidades. Eles são enfermeiros, parteiras, professores, policiais, bombeiros, paramédicos e demais profissionais que dedicam suas carreiras para ajudar os outros.

Acreditamos que todos merecem uma aposentadoria digna. Por meio de nossa empresa de planejamento financeiro, a StatePlus, oferecemos consultoria de alta qualidade a um custo acessível para os membros e todos os australianos. Embora a organização seja grande, enxergamos nossos membros como indivíduos. Entendemos o papel que desempenhamos na proteção de suas economias e trabalhamos com eles para planejar o futuro que desejam.

Para mais informações, visite: www.firststatesuper.com.au

Sobre o GIC

O GIC é uma empresa global de investimentos, com mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão. Fundada em 1981 para assegurar o futuro financeiro de Cingapura, a empresa administra as reservas internacionais do país. Como investidor disciplinado de longo prazo, o GIC tem uma posição única para investimentos com uma ampla gama de classes de ativos, incluindo imóveis, participações em empresas, ações e renda fixa. O GIC possui investimentos em mais de 40 países e vem investindo em mercados emergentes há mais de duas décadas. Sediado em Cingapura, o GIC emprega mais de 1.400 pessoas em 10 escritórios nas principais cidades financeiras do mundo.

Para mais informações, visite: www.gic.com.sg

