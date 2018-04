Grupo IAC completa refinanciamento de suas Senior Secured Notes

A renda, juntamente com o dinheiro em mãos, foi utilizada para resgatar as Senior Secured Notes de $300 milhões de dólares da IAC 9,125%, com vencimento em 1 de junho de 2018. Com essa transação, a Gamut também adquiriu uma participação acionária minoritária na empresa.

O financiamento fortalece o balanço da IAC e oferece a flexibilidade financeira para buscar a estratégia de investimento da IAC, melhorar sua base de ativos e realizar projetos de clientes.

Perella Weinberg Partners LP atuou como consultora financeira da IAC e Jones Day atuou como consultor jurídico. Jefferies Group, LLC atuou como consultor financeiro da Gamut e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como seu consultor legal.

Sobre o Grupo IAC

Sediado em Luxemburgo, o International Automotive Components (IAC) é líder global no fornecimento de componentes e sistemas automotivos, incluindo painéis de instrumentos, sistemas de console, painéis de porta, sistemas headliners e overhead para fabricantes de automóveis no mundo todo. As vendas da empresa em 2017 foram estimadas em $4,4 bilhões de dólares. O Grupo IAC opera mais de 50 fábricas em 16 países. A empresa possui mais de 60 locais em 19 países, incluindo 19 centros de design, técnicos e comerciais, e emprega mais de 22.000 pessoas globalmente. Para mais informações, visite www.iacgroup.com.

Sobre a Gamut Capital Management

A Gamut Capital Management, L.P. é uma empresa privada de investimentos sediada em Nova York que administra $1 bilhão de dólares em ativos focados no mercado intermediário. A Gamut foi fundada em 2015 por Stan Parker e Jordan Zaken que possuem mais de 35 anos de experiência combinada em investimento em private equity em vários setores, em um amplo espectro de estruturas de private equity tradicionais e não tradicionais e em variados ciclos econômicos. Os profissionais seniores de negócios da Gamut realizaram investimentos em mais de 30 empresas na América do Norte e na Europa. Para saber mais, visite www.gamutcapital.com.

Sobre a WL Ross & Co. LLC

A WL Ross & Co. LLC é uma empresa de private equity especializada em mercado intermediário, reestruturações, aquisições, recuperações de empresas e situações especiais. A empresa é integralmente propriedade da Invesco e parte de sua Invesco Divisão de Capital Privado.

FONTE IAC Group

