IAC Group procède au refinancement de ses billets garantis de premier rang

Le produit ainsi que les fonds en caisse ont été utilisés pour rembourser les billets garantis de premier rang de 300 millions de dollars à 9,125 pour cent d'IAC échéant le 1er juin 2018. Avec cette transaction, Gamut a également acquis une participation minoritaire dans la société.

Le financement renforce le bilan d'IAC et lui offre la souplesse financière nécessaire pour poursuivre sa stratégie d'investissement visant à améliorer ses actifs et à réaliser les projets de ses clients.

Perella Weinberg Partners LP est intervenu au titre de conseiller financier d'IAC tandis que Jones Day a agi au titre de conseiller juridique d'IAC. Jefferies Group, LLC est intervenu au titre de conseiller financier de Gamut tandis que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi au titre de conseiller juridique de Gamut.

À propos d'IAC Group

International Automotive Components (IAC), dont le siège se trouve au Luxembourg, est un fournisseur mondial de premier plan de composants et systèmes automobiles, dont notamment des tableaux de bord, des systèmes de consoles, des panneaux de porte, des garnitures de toit et des systèmes de plafonniers, qui travaille pour des constructeurs automobiles du monde entier. Son chiffre d'affaires 2017 s'élève à environ 4,4 milliards de dollars. IAC Group exploite plus de 50 usines de production dans 16 pays. La société compte plus de 60 sites répartis dans 19 pays, dont 19 centres de conception, techniques et commerciaux, et emploie plus de 22 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez www.iacgroup.com.

À propos de Gamut Capital Management

Situé à New York, Gamut Capital Management, L.P. est un cabinet d'investissement privé spécialisé dans le marché intermédiaire qui gère un milliard de dollars d'actifs. Gamut a été fondé en 2015 par Stan Parker et Jordan Zaken, qui comptent à eux deux plus de 35 ans d'expérience en placement de capital-investissement dans de nombreux secteurs d'activités, dans un large spectre de structures de capital-investissement traditionnelles et non traditionnelles, et à travers tous les cycles économiques. Les experts en transaction chevronnés de Gamut ont réalisé des investissements dans plus de 30 sociétés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, consultez www.gamutcapital.com.

À propos de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC est un cabinet de capital-investissement spécialisé dans le marché intermédiaire, les restructurations, les acquisitions, les redressements d'entreprises et les situations spéciales. Le cabinet est détenu entièrement par Invesco et appartient à sa division Invesco Private Capital.

SOURCE IAC Group

Related Links

http://www.iacgroup.com