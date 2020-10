Grupo Jumeirah e Little Foodies criam o FoodieKiDS - um novo menu infantil divertido e nutritivo para ajudar a aprimorar a experiência das férias em família

De acordo com o estudo, 77% dos pais acham que os hotéis precisam oferecer opções mais saudáveis nos cardápios infantis. Enquanto isso, 79% informaram que um cardápio atraente, variado e saudável para as crianças melhoraria sua experiência e lhes daria a tranquilidade de saber que, mesmo durante as férias, estão fazendo as escolhas alimentares certas. Os pais também disseram que seus filhos eram mais propensos a comer comida sem qualidade durante as férias, sendo os três alimentos mais consumidos globalmente por jovens viajantes: pizza - 44%, nuggets de frango - 35% e batatas fritas - 32%. Apesar das opções limitadas geralmente disponíveis, 58% dos pais disseram que ainda tentam garantir que seus filhos comam bem nas férias.

Ao comentar sobre o novo menu FoodieKiDS, Michael Ellis, diretor de culinária do Jumeirah Group, disse: "Nossos talentosos chefs criaram um menu criativo com um toque saudável que sabemos que atrairá as crianças, porque alguns pequenos clientes nos ajudaram a criá-lo. Descobrimos que, quando preparados e apresentados de forma atraente, os nossos pratos com mais frutas e legumes, opções integrais e menos sal foram um grande sucesso. No Jumeirah, gostamos de fazer as coisas de forma diferente nas refeições e nos esforçamos sempre para atender às necessidades em constante evolução dos nossos hóspedes para que apreciem ao máximo o tempo que estiverem conosco. O FoodieKiDS não só trará mais tranquilidade aos pais, mas também tornará sua estadia ainda mais memorável."

Antes de ser lançado, o FoodieKiDS estará disponível em fase experimental no principal resort familiar, o Jumeirah Beach Hotel. Para comemorar, as refeições de crianças menores de 16 anos serão gratuitas durante a estadia no hotel com os pais, até 31 de outubro de 2020 no pacote Ultimate Staycation.

Sobre o Jumeirah Group:

O Jumeirah Group, membro da Dubai Holding e uma empresa global de hotéis de luxo, opera um portfólio classe mundial de mais de 26 propriedades (com mais de 6.500 chaves) em todo o Oriente Médio, (incluindo o carro-chefe Burj Al Arab Jumeirah), Europa e Ásia, e mais propriedades atualmente em construção em todo o mundo.

www.jumeirah.com / @Jumeirahgroup

