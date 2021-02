Grupo Lomas a Karisma Hotels & Resorts otevřou v červenci 2021 zábavní komplex Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya

MIAMI, 12. února 2021 /PRNewswire/ -- Fanoušci oblíbených animovaných seriálů Spongebob v kalhotách (SpongeBob SquarePants), Dora průzkumnice (Dora the Explorer), Želvy Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) a Tlapková patrola (PAW Patrol) připravte se: Karisma Hotels & Resorts v červenci 2021 otevírá zábavní komplex Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya . Od 10. února 2021 si zájemci mohou rezervovat ubytování v prvním mexickém zábavním komplexu Nickelodeon Resort, který nabídne jednu z největších vodních atrakcí v Mexiku a ubytování na břehu moře s přímým vstupem do vody, a to v apartmánech pro až pětičlenné rodiny.