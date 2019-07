Grupo QNB: resultados financeiros do semestre terminado em 30 de junho de 2019

Os empréstimos e adiantamentos cresceram 5%, atingindo 634 bilhões de riais (US$ 174 bilhões), o que contribuiu para o crescimento do Ativo Total. O crescimento da carteira de empréstimos foi financiado principalmente pelos depósitos de clientes que também cresceram 5%, atingindo 646 bilhões de riais (US$ 177 bilhões) em 30 de junho de 2019. Fortes fontes de financiamento ajudaram o Grupo QNB a manter a proporção de empréstimos sobre depósitos em 98,3% em 30 de junho de 2019, dentro do limite regulatório.

A relação entre empréstimos não produtivos e a carteira bruta de empréstimos atingiu 1,9% em 30 de junho de 2019, um nível considerado um dos mais baixos entre as instituições financeiras na região MEA, refletindo a forte qualidade da carteira de crédito do Grupo e uma gestão eficaz do risco de crédito. A política conservadora do Grupo no que respeita ao provisionamento resultou na proporção de cobertura mantida em 106% em 30 de junho de 2019.

O Índice de Adequação de Capital (CAR) do Grupo QNB em 30 de junho de 2019 chegava a 18,4%, superior aos requisitos mínimos regulatórios do Banco Central do Catar e do Comitê de Basileia.

Durante o primeiro semestre de 2019, o QNB fechou com sucesso a sindicalização de sua linha sênior de empréstimos sem garantia de três anos no valor de 2 bilhões de euros, completou com sucesso a emissão de títulos no valor de US$ 1 bilhão e uma emissão de títulos de Formosa no valor US$ 850 milhões sob seu Programa Euro Medium Term Note (EMTN) nos mercados internacionais de capitais.

Todos os negócios acima mencionados atraíram grande interesse de todos os principais investidores globais, refletindo a confiança na solidez financeira do Grupo QNB e sua posição como a maior instituição financeira na região do Oriente Médio e África. Também reflete a confiança na estratégia do Grupo QNB nos próximos anos.

O QNB continuou suas notáveis conquistas chegando ao posto mais alto na região do Oriente Médio e África (MEA), na lista dos 1000 Maiores Bancos Mundiais da revista Banker.

O Grupo QNB atende a uma base de 24 milhões de clientes, através de seus 30.000 funcionários, que operam em mais de 1.100 locais e 4.400 caixas eletrônicos.

