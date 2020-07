Grupo Supergum oferece consultoria de EPI e fabricação a prestadores de serviços de assistência médica e governos

TEL AVIV, Israel, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Com a pandemia da COVID-19, os governos agora reconhecem a importância de estabelecer instalações de fabricação local de EPIs em larga escala em andamento, para uso em instalações de serviços de saúde e governamentais e para suas populações. Um fator do sucesso de Israel em suprimir a primeira onda da pandemia foi a decisão de solicitar aos fabricantes locais de equipamentos de EPI de alta qualidade que aumentassem a produção e reduzissem a dependência de produtos importados inferiores, para evitar escassez.

Three layer Surgical Face Mask "SAFETECH" produced by Impertech-Supergum to be purchased in millions by governments and Health-Ministries around the world. Highest protection level for medical & Civil against coronavirus COVID-19.

Em março de 2020, o Ministério da Saúde de Israel solicitou ao The Supergum Group, um dos principais fabricantes de soluções de proteção para uso militar, civil e de segurança nacional de Israel, o fornecimento urgente de 60 milhões de máscaras faciais descartáveis para uso em hospitais locais. A empresa abriu imediatamente linhas de fabricação adicionais para máscaras faciais de três camadas, para atender à demanda. A Supergum está agora oferecendo sua experiência para ajudar os fabricantes do mundo todo a adaptar as linhas de fabricação existentes para produzir rapidamente grandes quantidades de EPI.

Em resposta à COVID-19, a empresa ampliou a produção de soluções avançadas de EPI, incluindo máscaras respiratórias e cirúrgicas antivirais, roupas de proteção e capuzes com filtros e ventilação para as equipes médicas, tendas de oxigênio para uso domiciliar e até tendas de oxigênio para animais de estimação.

"Nossa empresa se orgulha de ter sido escolhida pelo governo israelense como a principal fornecedora local de máscaras faciais de três camadas e outros equipamentos de proteção", disse Yaniv Haddad, diretor executivo do Supergum Group. "Com a pandemia que não mostra sinais de diminuir, estamos prontos para compartilhar a nossa experiência de criação de linhas de produção com outros países, para ajudá-los a se tornarem autossuficientes nesses importantes produtos. Além disso, temos um grande estoque de máscaras certificadas e outros equipamentos médicos antivirais, para que possamos ajudar os países que se encontrem em súbita falta de equipamentos".

Fundado em 1956, o Grupo Supergum opera uma das maiores instalações de fabricação de produtos de borracha, plástico, vedação, proteção e produtos QBRN no Oriente Médio. A Supergum é conhecida por sua avançada capacidade de P&D e engenharia, oferecendo uma solução única para design, prototipagem e fabricação de produtos em massa. O Grupo Supergum tem as certificações ISO-9001, TS-16949, ISO 13485:2016, AS 9100D, ISO 14001:2016, ISO 45001:2018, NSF e IMOD.

Contato de vendas: Asaf Hazut, [email protected], +972 52 927 4662

Contato geral: Noma Levovitz, [email protected], +972 505 999 502

FONTE The Supergum Group

