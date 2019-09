Grupo Vidanta anuncia a los ganadores del concurso '45 años de felicidad: una boda de ensueño'

"Muchas felicidades a Sarah e Iván, ¡la afortunada pareja ganadora! Estamos muy emocionados porque Grupo Vidanta será parte de una espectacular celebración que creará recuerdos felices para ellos, un momento trascendental en sus vidas en el que estarán acompañados por sus familiares y amigos más cercanos, ¡la boda que siempre han soñado se hará realidad!", dijo Iván Chávez vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Ahora en el 45º aniversario de la compañía, y siempre, queremos celebrar aquellos momentos que cambian la vida de nuestros visitantes y esperamos con ilusión esta ocasión especial".

La historia de amor de Sarah e Iván comenzó cuando se conocieron durante un año de intercambio en el extranjero, mientras los dos estudiaban en la Universidad Técnica de Dortmund en Alemania. Sarah supo desde el primer momento que Iván era el amor de su vida, así que pidió consejos a algunos de sus amigos de México para acercarse a él y todos coincidieron en que la manera de ganarse el corazón de cualquier mexicano es a través de su estómago, así que ella lo invitó a su casa y le preparó una deliciosa comida. La feliz pareja hizo que su relación funcionara a distancia por más de un año hasta que Iván fue aceptado en la Universidad de Georgia en los Estados Unidos y donde pudieron estar juntos de nuevo. Años más tarde, Iván sorprendió a Sarah con una propuesta de matrimonio en la torre más alta del lugar donde se conocieron, la Universidad Técnica de Dortmund en Alemania.

"Hemos soñado con nuestra boda en un lugar que sea significativo para ambos. Celebrarla en alguno de los increíbles complejos de Grupo Vidanta será la mejor manera de fusionar nuestras culturas y experiencias previas, porque es completamente nuevo para la familia de Sarah pero un lugar en el que mi familia ha creado grandes recuerdos", comentó Iván Mosqueda. "Nuestro viaje ha sido largo y difícil pero siempre hemos contado con el apoyo de nuestros seres queridos, así que nuestra boda de ensueño estará llena de amor y aprecio, además será el resultado de la combinación de nuestros gustos personales; pueden estar seguros que escucharán desde Earth, Wind & Fire hasta Pedro Capo y Farruko. ¡Algo para todos los gustos de nuestros invitados que nos acompañarán desde México y los Estados Unidos!", finalizó.

Sarah e Iván comenzarán a trabajar con los organizadores profesionales de Vidanta Weddings, los cuales harán realidad la boda de sus sueños, misma que incluirá la ceremonia y la recepción; hospedaje en un lujoso complejo; amenidades, servicio y alimentos y bebidas para la afortunada pareja y hasta para 45 de sus más cercanos familiares y amigos; además de la noche de bodas y una luna de miel de cuatro noches en una suntuosa suite; todo ello cortesía de Grupo Vidanta.

La afortunada pareja también recibirá un impactante vestido de novia o un elegante smoking personalizado, creado por el famoso diseñador mexicano Benito Santos en colaboración con Vidanta Weddings; maquillaje y peinado para el día de la boda; así como un paquete de fotografía con 1LoveStudios –compuesto por una sesión de tres horas (previa a la ceremonia), fotografías con dron, dos fotógrafos para la toma de imágenes durante el evento y la entrega digital de todas ellas, además de diez imágenes impresas–.

¡Felicidades a la afortunada pareja!

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México; así como la apertura del lujoso parque acuático Jungala, que ofrece una experiencia única para disfrutar de lo mejor de la naturaleza, el descanso y las atracciones acuáticas en un magnífico entorno; además del próximo lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

