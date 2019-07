Grupo Vidanta celebra su 45º aniversario regalando una 'boda de ensueño' a través de un increíble concurso a nivel mundial

Como parte del fantástico premio, los invitados recibirán un cóctel de bienvenida, alimentos durante su estadía, y cuatro noches de hospedaje en un Master Room en el complejo elegido previamente por la afortunada pareja. Además, tendrán acceso a la oferta de clase mundial de dicho complejo y al excepcional servicio que han convertido a Grupo Vidanta en el líder de las vacaciones de lujo.

El premio incluirá también un hermoso vestido o un elegante smoking (a elección de la pareja), creado por el famoso diseñador mexicano Benito Santos en colaboración con Vidanta Weddings; maquillaje y peinado para el día de la boda (solo para alguno de los dos enamorados); un paquete de fotografía con 1LoveStudios –compuesto por una sesión de tres horas con la pareja (previa a la ceremonia), fotografías con dron, dos fotógrafos para la toma de imágenes durante el evento y la entrega digital de todas ellas, además de diez imágenes impresas–; así como la estadía en una suntuosa suite durante la noche de bodas, seguida por una luna de miel de cuatro noches en el mismo desarrollo para los afortunados recién casados.

"Grupo Vidanta fue fundado con la misión de crear las experiencias vacacionales y de entretenimiento más extraordinarias del mundo, ofreciendo destinos donde invitados y parejas de todo el mundo puedan compartir felices recuerdos llenos de nuevos descubrimientos", dijo Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Ahora en el 45º aniversario de la compañía, queremos celebrar los momentos que te cambian la vida (como el día de tu boda), creando uno muy especial para una afortunada pareja".

Cualquier persona que desee participar en el concurso "45 años de felicidad: una boda de ensueño" de Grupo Vidanta, debe aplicar en línea a través del sitio web oficial www.vidantaweddinggiveaway.com e incluir una breve reseña y un video corto explicando por qué ellos, o alguna pareja que conozcan, deben ganar una increíble boda para hasta 45 invitados y disfrutar de una de miel en alguno de los espectaculares destinos del Grupo en el país.

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 28 de agosto de 2019 a las 11:50 p.m., hora de la Ciudad de México. Los ganadores serán anunciados a través de las redes sociales de Grupo Vidanta el 10 de septiembre de 2019.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2018 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México, así como el lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises, disponible a partir del otoño de 2019.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947853/Grupo_Vidanta_.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947854/Grupo_Vidanta_.jpg

FUENTE Grupo Vidanta

Related Links

http://www.grupovidanta.com



SOURCE Grupo Vidanta