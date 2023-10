Grupo Yili ganha dois prêmios 'IDF Dairy Innovation'

CHICAGO, 23 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Os vencedores dos prêmios 'IDF Dairy Innovation' foram anunciados oficialmente na World Dairy Summit (Cúpula Mundial de Lacticínios) de 2023, realizada de 16 a 19 de outubro em Chicago. O Grupo Yili foi a única empresa global de laticínios reconhecida com dois prêmios 'IDF Dairy Innovation'. Esses prêmios reconhecem a inovação e sustentabilidade do Grupo Yili no setor de laticínios.

Cerimônia de Premiação de Inovação em Laticínios da IDF

A campanha 'Declare seu Amor à Terra com Ações - Embalagens SATINE Ambientalmente Sustentáveis Sem Tinta ou Impressão' ganhou o prêmio 'Inovação em Embalagens Sustentáveis'. As embalagens individuais são completamente brancas, sem qualquer impressão com tinta tradicional, e somente as informações necessárias são apresentadas - mas impressas a laser. As tampas feitas de cana-de-açúcar e as caixas externas fabricadas a partir de embalagens de leite recicladas permitem economizar cerca de 260 kg de plástico em cada 100 mil caixas externas, o que pode reduzir significativamente o consumo de matérias-primas e ajudar o Grupo Yili a assumir a liderança no desenvolvimento sustentável do setor. Richard Walton, membro do júri da premiação, disse: "Os elementos de sustentabilidade e inovação que a Yili está trazendo ao mercado são realmente impressionantes. A embalagem, especificamente, é linda, pois não utiliza tinta e também é reciclável, o que é impressionante".

O 'Ambient Cheese Lollipop' da Yili também foi reconhecido, ganhando o prêmio 'Inovação no Desenvolvimento de Novos Produtos com Foco em Segurança Alimentar e Nutrição do Consumidor'. Ao adicionar bifidobacterium lactis BL-99 ao produto, a Yili lançou uma nova categoria de pirulitos de queijo infantis; esses pirulitos podem ser armazenados em temperatura ambiente, resolvendo os problemas não apenas da logística tradicional da cadeia de frio, mas também da venda em baixa temperatura no mercado. "O 'Ambient Cheese Lollipop' é uma ideia incrível que eu nunca havia imaginado. É muito bom e nutritivo. As inovações em termos de temperatura ambiente são excepcionais, pois permitem disponibilizar produtos lácteos e até mesmo probióticos em áreas onde eles não estavam disponíveis", acrescentou Richard Walton.

O fluxo contínuo de soluções inovadoras é sustentado pela rede global de inovação da Yili. Até o momento, a Yili estabeleceu 15 centros de inovação em todo o mundo, implementou colaborações de P&D sobre alimentos saudáveis com seus parceiros, e colaborou em projetos de inovação com faculdades, universidades, instituições de pesquisa científica e parceiros estrangeiros, incluindo o International Life Sciences Institute, a Universidade e Centro de Pesquisa de Wageningen (Países Baixos), a Universidade de Lincoln (Nova Zelândia), a Universidade Técnica de Munique (Alemanha) e a Universidade de Cambridge (Reino Unido), bem como com instituições de ensino superior chinesas, como a Universidade de Pequim, a Universidade Agrícola da China, a Universidade de Sichuan e a Universidade de Jiangnan, com o objetivo de reunir conhecimentos para a inovação em laticínios e facilitar a cooperação em toda a cadeia industrial.

A Yili está comprometida em adotar uma abordagem centrada no consumidor, fazendo avanços revolucionários e desenvolvendo vantagens competitivas em tecnologias essenciais para tornar os produtos saudáveis adequados para todos os grupos, para todos os cenários de consumo, e para ciclos de vida completos.

