Yili Group gana dos premios IDF Dairy Innovations Awards

CHICAGO, 23 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Los ganadores de los IDF Dairy Innovation Awards fueron anunciados oficialmente en la Cumbre Mundial de Lácteos 2023, celebrada del 16 al 19 de octubre en Chicago. Yili Group fue la única empresa global de lácteos reconocida con dos premios IDF Dairy Innovation Awards. Estos premios elogian a Yili por sus sobresalientes logros en innovación láctea y productos sostenibles.

Ceremonia de premiación a la innovación en lácteos de la FIL/IDF

La campaña de Yili "Declaring Your Love to the Earth with Actions-SATINE Environmentally Sustainable Packaging with No Ink or Printing" ganó el premio a la innovación en envases sostenibles ("Innovation in Sustainable Packaging"). Las cajas individuales están diseñadas en blanco puro sin impresión tradicional en tinta, solo con impresiones en láser para mostrar la información necesaria del producto. Con las tapas hechas de caña de azúcar y las cajas exteriores elaboradas con cajas de leche recicladas, se puede ahorrar alrededor de 260 kg de plástico para producir cada 100.000 cajas exteriores, lo que puede reducir sustancialmente el consumo de materias primas y ayuda a Yili a liderar el camino hacia el desarrollo sostenible de la industria. Richard Walton, miembro del panel de jueces de los premios, expresó: "Los aspectos de innovación y sostenibilidad que Yili aporta hoy al mercado son sumamente impresionantes. En específico, el empaque es muy hermoso, sin tinta y, por otro lado, además es reciclable, lo que es muy impresionante".

El "Ambient Cheese Lollipop" de Yili también obtuvo un éxito al ganar el premio a la innovación en el desarrollo de nuevos productos con enfoque en la seguridad alimentaria y la nutrición del consumidor ("Innovation in New Product Development with Focus on Food Safety and Consumer Nutrition"). Al agregar el bifidobacterium lactis BL-99 al producto, Yili lanzó una nueva categoría de lollipops de queso para niños, que se pueden almacenar a temperatura ambiente y de ese modo superar las limitaciones de la logística tradicional de la cadena de frío y las ventas a baja temperatura en el mercado. "El ambient cheese lollipop fue una idea increíble que nunca antes había imaginado. Es muy rico y aporta nutrición a las personas. Las innovaciones ambientales son excepcionales porque ahora se puede llevar la bondad de los lácteos e incluso los probióticos a áreas donde antes no estaban disponibles", agregó Richard Walton.

La continua corriente de logros en materia de innovación está respaldada por la red global de innovación de Yili. Hasta la fecha, Yili ha establecido 15 centros de innovación a nivel mundial, ha puesto en marcha esfuerzos colaborativos en I+D innovador de alimentos saludables con sus socios y ha colaborado en innovación con universidades y colegios extranjeros, instituciones de investigación científica y socios como el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, la Universidad e Investigación de Wageningen (Países Bajos), la Universidad de Lincoln (Nueva Zelanda), la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido), así como instituciones nacionales de educación superior como la Universidad de Pekín, la Universidad Agrícola de China, la Universidad de Sichuan y la Universidad de Jiangnan, con el objetivo de reunir conocimientos de todo el mundo para la innovación láctea y facilitar la cooperación en materia de innovación en toda la cadena industrial.

Yili se ha comprometido a adoptar un enfoque centrado en el consumidor, lograr avances revolucionarios y desarrollar ventajas competitivas en tecnologías centrales para hacer que los productos saludables sean adecuados para todos los grupos de personas, todos los escenarios de consumo y ciclos de vida completos.

