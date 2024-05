Gruppe von Bulat Utemuratov spendet rund 30 Millionen Dollar für den Wiederaufbau nach Überschwemmungen

ALMATY, Kasachstan, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Gruppe von Bulat Utemuratov hat rund 30 Millionen Dollar gespendet, um die Bewohner der Regionen in Kasachstan zu unterstützen, die von einigen der schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert betroffen sind. Die Spende, die sich aus 24,2 Mio. USD von der Stiftung von Bulat Utemuratov, einer Spende von Beeline Kasachstan und RG Gold in Höhe von 4,5 Mio. USD und einer Spende von Alidar Utemuratov in Höhe von 1,1 Mio. USD zusammensetzt, wird für die finanzielle Unterstützung, die Wiederherstellung lebenswichtiger Infrastrukturen und die Unterbringung von Einwohnern, die in den Regionen Aktobe und Akmola obdachlos geworden sind, verwendet werden.

Photo Credit: Ministry for Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan

Über 440 Familien, die durch die Überschwemmungen in der Region Aktobe vertrieben wurden, und 50 Familien in der Region Akmola werden in den kommenden Monaten die Schlüssel für ihre neuen Häuser erhalten. Letzte Woche übergab die Bulat Utemuratov Foundation 34 Häuser an die betroffenen Familien in den Städten der Region Aktobe, darunter Kobda, Uil und Alga. In dieser Woche werden 31 Familien in der Region Aktobe und 20 Familien in der Region Akmola die Schlüssel für ihre neuen Häuser erhalten. Der gesamte Prozess der Übertragung von Häusern und Wohnungen in beiden Regionen soll bis Ende August 2024 abgeschlossen sein.

Bulat Utemuratov kommentierte: „Der Staat arbeitet hart daran, dass Tausende unserer von der Überschwemmung betroffenen Mitbürger so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können, und unsere Aufgabe ist es, diese Bemühungen in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen. Ich freue mich, dass wir bereits etwas bewirken konnten: Familien in den Regionen Aktobe und Akmola haben neue Häuser erhalten und weitere werden bald folgen."

Humanitäre Hilfe ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Stiftung und zeigt sich in den Bemühungen ihrer Portfoliounternehmen. Das Aid-Card-Projekt der Stiftung bietet weiterhin finanzielle Hilfe für Menschen in Gebieten, die von Überschwemmungen, Bränden und Dammbrüchen betroffen sind. Im vergangenen Jahr spendete die Stiftung 5 Millionen Dollar für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und 1 Million Dollar zur Unterstützung der Familien der Opfer der Kostenko-Mine.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2418067/Bulat_Utemuratov_Donation.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2200082/4717737/Bulat_Utemuratov_Logo.jpg