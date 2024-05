Le groupe de Bulat Utemuratov fait don d'environ 30 millions de dollars pour soutenir les efforts de relèvement après les inondations

ALMATY, Kazakhstan, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe de Bulat Utemuratov a fait don d'environ 30 millions de dollars pour soutenir les habitants des régions du Kazakhstan touchées par certaines des pires inondations du siècle. Le don, composé de 24,2 millions de dollars de la Fondation de Bulat Utemuratov , de 4,5 millions de dollars de Beeline Kazakhstan et de RG Gold et de 1,1 million de dollars d'Alidar Utemuratov, servira à fournir un soutien financier, restaurer des infrastructures vitales et reloger les habitants qui se sont retrouvés sans abri dans les régions d'Aktobe et d'Akmola.

Photo Credit: Ministry for Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan

Plus de 440 familles déplacées par les inondations dans la région d'Aktobe et 50 familles de la région d'Akmola recevront les clés de leurs nouvelles maisons dans les mois à venir . La semaine dernière, la Fondation de Bulat Utemuratov a remis 34 maisons aux familles touchées dans les villes de la région d'Aktobe, dont Kobda, Uil et Alga. Cette semaine, 31 familles de la région d'Aktobe et 20 familles de la région d'Akmola recevront les clés de leurs nouvelles maisons. L'ensemble du processus de transfert des maisons et des appartements dans les deux régions devrait s'achever d'ici fin août 2024.

Bulat Utemuratov a déclaré : « L'État s'efforce de rétablir le plus rapidement possible la vie normale de milliers de nos concitoyens touchés par les inondations, et notre tâche est de soutenir ces efforts de toutes les manières possibles. Je suis heureux que nous fassions déjà une différence, avec des familles des régions d'Aktobe et d'Akmola qui ont reçu leurs nouvelles maisons et d'autres suivront bientôt. »

L'aide humanitaire est un principe clé du travail de la Fondation, comme en témoignent les efforts déployés par les entreprises de son portefeuille. Le projet Aid Card de la Fondation continue de fournir une aide financière aux personnes dans les zones touchées par des inondations, des incendies et des ruptures de barrages. L'année dernière, la Fondation a fait don de 5 millions de dollars aux victimes du tremblement de terre en Turquie, ainsi que d'un million de dollars pour soutenir les familles des victimes de la catastrophe de la mine de Kostenko.