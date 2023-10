GS ENERGY présente des solutions avancées de stockage de l'énergie solaire lors d'expositions internationales, favorisant son expansion à l'échelle mondiale

NINGBO, Chine, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, GS (Ningbo) ESS Technology Co, Ltd. (GS ENERGY), un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes, a présenté ses produits de stockage et de recharge photovoltaïques (PV) résidentiels et ses solutions tout-en-un lors des salons Solar & Storage Live UK et All-Energy Australia. GS ENERGY a présenté une gamme de systèmes de stockage d'énergie (ES) photovoltaïque pour diverses applications à basse et haute tension, ainsi que sa solution d'intégration de stockage et de recharge photovoltaïque de pointe à ses clients et partenaires du monde entier. L'entreprise étend rapidement sa présence sur le marché mondial.

GS ENERGY Showcases Advanced Solar Storage Solutions at International Expos, Bolstering Global Expansion

Spécialement conçu et développé pour le stockage d'énergie résidentiel, le système intégré de stockage et de recharge photovoltaïque de GS ENERGY offre une protection complète, à l'échelle des cellules individuelles jusqu'à celle du système dans son ensemble, grâce au déploiement d'innovations technologiques qui renforcent davantage la sécurité des systèmes de stockage d'énergie et offrent aux utilisateurs des avantages plus durables et des rendements plus élevés.

Pour plus de flexibilité, les solutions GS ENERGY intègrent un système intelligent de gestion de la batterie (BMS) qui identifie automatiquement la position de la batterie, de manière à simplifier une potentielle extension de la capacité. Le BMS est également compatible avec les onduleurs les plus répandus sur le marché, ce qui facilite l'intégration du système et offre aux clients un choix plus large d'onduleurs.

Pour des raisons de sécurité, GS ENERGY utilise un système de refroidissement naturel par air pour la dissipation de la chaleur, ce qui minimise efficacement les pertes thermiques. Le système assure que la température des cellules est uniforme. Cela augmente la durée de vie de la batterie.

Le système est intelligent : les utilisateurs peuvent scanner le code QR du système pour charger automatiquement les données de performance de la batterie sur leur application mobile, pour une expérience utilisateur améliorée. En outre, le système est doté d'une gestion intelligente au niveau du cluster, laquelle optimise l'efficacité de la charge et de la décharge, ce qui se traduit par des rendements optimaux pour les utilisateurs.

Grâce à ces trois atouts, la société GS ENERGY a reçu les éloges de ses clients au Royaume-Uni, en Australie et dans le monde entier pour les produits et solutions présentés lors des salons Solar & Storage Live UK et All-Energy Australia.

Outre le système de stockage et de recharge photovoltaïque intégré, GS ENERGY a présenté différents modèles adaptés à diverses applications, en mettant en avant sa gamme de produits robustes et ses prouesses d'innovation en matière de technologie d'intégration du stockage de l'énergie solaire.

À propos de GS ENERGY

GS ENERGY a réussi à établir une présence commerciale et de service dans le monde entier. Nos succursales et centres de service à l'étranger couvrent l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Océanie, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et travaillent tous avec acharnement pour offrir des services fiables et de qualité à notre clientèle mondiale. Notre ambition est de contribuer de manière significative au mouvement mondial en faveur de l'énergie propre et de soutenir humblement l'évolution en cours vers des solutions énergétiques plus intelligentes.

