GSMA faz parceria com Cision PR Newswire para MWC Barcelona 2021

A PR Newswire, uma rede de distribuição de conteúdo e plataforma de consultoria de mídia líder do setor, está promovendo a sala de imprensa on-line oficial da MWC21. Os expositores do evento e membros da PR Newswire utilizarão a sala de imprensa on-line para compartilhar notícias, ativos de multimídia e outros conteúdos com os participantes, a imprensa e o público. Os expositores podem ganhar visibilidade na sala de imprensa comprando um pacote do evento aqui: https://mwc.vporoom.com/order

"Estamos entusiasmados em ter a PR Newswire como nossa parceira de imprensa oficial para o evento desse ano", disse Lara Dewar, diretora global de relações públicas e comunicações da GSMA. "A MWC21 é um evento híbrido, portanto, garantir uma experiência livre de interrupções, independentemente da localização ou plataforma do participante, é fundamental. A equipe da PR Newswire é criativa e orientada por soluções. Estou muito satisfeita por eles estarem nos ajudando a trazer recursos de notícias para esse espaço virtual, permitindo que a imprensa do mundo todo acesse conteúdos importantes."

A PR Newswire forneceu dicas a empresas que estão participando de uma estratégia de evento híbrido em seu guia 3 Maneiras de Aumentar Sua Visibilidade no MWC.

O tema do evento desse ano é Impacto Conectado, e os participantes explorarão como a IA, 5G, Big Data e a IoT moldarão o futuro e continuarão a transformar vidas. Está na hora de se reconectar, reconstruir ­e reimaginar um mundo mais conectado.

Para participar do evento, inscreva-se aqui.

Sobre a Cision

Como líder global em tecnologia e inteligência no gerenciamento de RP, marketing e mídias sociais, a Cision ajuda marcas e empresas a identificar, conectar-se e interagir com clientes e partes interessadas para impulsionar os resultados dos negócios. A PR Newswire, uma rede de mais de 1,1 bilhão de influenciadores, monitoramento profundo e análises, juntamente com suas plataformas de mídia social Brandwatch e Falcon.io, oferece um conjunto de soluções de ponta. A Cision tem escritórios em 24 países nas Américas, na EMEA e na APAC. Para obter mais informações sobre as soluções premiadas da Cision, incluindo sua Cision Communications Cloud® de última geração, acesse www.cision.com e siga @Cision no Twitter.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses de operadoras móveis do mundo todo, unindo mais de 750 operadoras com quase 400 empresas no ecossistema móvel mais amplo, incluindo fabricantes de telefones e dispositivos, empresas de software, provedores de equipamentos e empresas de Internet, assim como empresas em setores adjacentes. A GSMA também produz os eventos do MWC líderes do setor realizados anualmente em Barcelona, África, Los Angeles e Xangai, bem como na Thrive Series de conferências regionais. Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1551352/GSMA_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/998964/cision_PRNewswire_Logo.jpg

FONTE GSMA

Related Links

https://www.cision.com



SOURCE GSMA