-Gstarsoft presenta una nueva línea de productos y estrategia global, estableciendo un nuevo estándar para el software industrial

SHANGHÁI, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Gstarsoft recientemente organizó su Lanzamiento de Productos y Simposio Técnico, presentando una hoja de ruta integrada de nuevos productos y actualizaciones tecnológicas en CAD 2D, CAD 3D, productos BIM y aplicaciones de IA. Marcando un compromiso con la innovación, Gstarsoft también anunció una estrategia de globalización acelerada y su intención de expandirse aún más en los mercados internacionales, estableciendo un nuevo referente para el software industrial a nivel mundial.

GstarCAD 2026: Un salto en rendimiento y diseño inteligente

GstarCAD 2026

GstarCAD 2026 demostró un rendimiento excepcional y capacidades de diseño inteligente. La nueva edición ofrece una mejora significativa, permitiendo la apertura instantánea de dibujos a gran escala, con operaciones principales hasta un 20% más rápidas y un aumento del 40% en la velocidad de apertura de dibujos. Además, GstarCAD 2026 ahora incluye restricciones paramétricas que proporcionan precisión inteligente basada en reglas y flexibilidad para actualizaciones de diseño con patrones repetitivos. GstarCAD también está expandiendo activamente su ecosistema, colaboración en la nube y versiones multiplataforma, sentando las bases para soluciones industriales más profesionales.

ARCHLine.XP: Diseño y visualización BIM eficientes

Gstarsoft también presentó su solución BIM integrada, ARCHLine.XP, un software de diseño BIM intuitivo y fácil de usar que combina la precisión del CAD con capacidades de visualización rápida. Admite un flujo de trabajo integral, desde el dibujo de planos de planta 2D hasta el modelado 3D, la documentación técnica y el diseño visual. Al utilizar un motor de modelado BIM propietario estable y eficiente, ARCHLine.XP garantiza un manejo fiable de datos y admite la conversión de varios formatos de archivos CAD/BIM principales (por ejemplo, RVT, IFC, SKP, DWG/DXF) para una máxima interoperabilidad de datos.

Gstar-ZIXEL 3D CAD se estrena: Presentación de Gstar-ZIXEL 3D CAD

Gstarsoft, en colaboración con Zixel Technology, lanzó oficialmente el nuevo Gstar-ZIXEL 3D CAD, una plataforma nativa en la nube que cubre un vacío estratégico en la cartera de la compañía. El sistema central optimiza todo el flujo de trabajo de diseño, desde la importación de datos hasta la gestión precisa de modelos, con módulos para piezas, ensamblajes y planos. Con un rendimiento de clase internacional "rápido, potente y preciso", la plataforma logra una colaboración fluida en los datos de I+D. Este lanzamiento se complementa con una suite de productos relacionados, como 3D Process Master para documentos técnicos interactivos y PDM para la gestión centralizada de datos. Este lanzamiento representa el gran impulso de Gstarsoft hacia la entrega de soluciones digitales inteligentes, colaborativas y de alto rendimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Tecnología de IA: Redefiniendo la inteligencia de diseño

Las últimas prácticas de IA de la compañía marcaron un hito en la fusión de CAD e inteligencia artificial. La cartera de IA incluye Renderizado con IA, Diseño de Escaleras con IA y Servicio al Cliente con IA, cada una de las cuales aborda deficiencias de eficiencia reales en los flujos de trabajo de diseño industrial. Estas soluciones permiten un modelado más inteligente, la detección automatizada de errores, la disposición inteligente y la interacción multimodal entre humanos e IA, lo que reduce significativamente los costes y mejora la productividad del diseño.

Impulsar la expansión global y fortalecer las alianzas

Con más de tres décadas de innovación, Gstarsoft continúa fortaleciendo su presencia global. En 2025, la compañía aceleró su estrategia con la adquisición de CadLine, un desarrollador húngaro de software BIM, y la creación de una nueva filial, Gstar Hawk3D, para impulsar el desarrollo internacional de productos BIM. Como compartió Lu Xiang, consejero delegado de Gstarsoft, la compañía también estableció una estrecha colaboración con Zixel Technology para desarrollar conjuntamente soluciones CAD 3D de última generación. Los productos de la compañía ahora están disponibles para usuarios de 175 países y regiones, en 23 idiomas y con más de 750 socios en todo el mundo.

"Nos honra ser testigos del crecimiento y la transformación de Gstarsoft como uno de sus socios a largo plazo", afirmó Amnaj Opasworakun, gerente sénior de ventas de AppliCAD PLC de Tailandia. "A lo largo de los años, hemos construido una sólida base de confianza y colaboración. La continua innovación tecnológica y el soporte fiable de Gstarsoft lo han convertido en un socio verdaderamente fiable en la industria. Con la estrategia global de la compañía, creemos que habrá mayores oportunidades para crear valor juntos."

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial centrado en I+D. Con la misión de centrarse en el cliente, haciendo que el diseño sea más eficiente, la colaboración más fluida y el valor sostenible, la empresa se compromete a convertirse en un proveedor de software industrial de clase mundial, impulsado por la innovación de productos, que ofrece una gama completa de soluciones, incluyendo CAD 2D, CAD 3D, BIM y CAD en la nube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795819/GstarCAD_2026.jpg