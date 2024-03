GSTS sélectionnée par Supergrappe des océans du Canada pour mettre au point le tout premier système collaboratif et prédictif de gestion de l'horaire des postes à quai basé sur l'IA

HALIFAX (Nouvelle-Écosse), 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « la Société ») a annoncé qu'elle a obtenu un contrat dans le cadre du Programme principal de leadership en technologie de Supergrappe des océans du Canada pour faire progresser les capacités de sa plateforme SaaS exclusive alimentée par l'IA, OCIANA™.

Ce contrat permet à GSTS d'élaborer et de mettre en œuvre un système prédictif et dynamique de gestion de l'horaire des postes à quai qui favorisera la collaboration numérique et améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à une réduction des émissions des navires et de la consommation de carburant.

En travaillant en partenariat avec des innovateurs maritimes de premier plan, notamment Canada Steamship Lines, l'Administration portuaire de Montréal, l'Administration de pilotage des Laurentides et Clear Seas, la nouvelle fonction d'OCIANA simplifiera l'accostage des navires grâce aux analyses prédictives basées sur l'IA pour appuyer les « arrivées juste à temps » (JAT).

Le système de gestion de l'horaire des postes à quai d'OCIANA reliera les navires, les administrations de pilotage et les ports afin de soutenir les corridors écologiques d'expédition numérique et la protection de l'environnement, favorisant ainsi l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement maritime.

« Nous sommes extrêmement heureux de continuer à travailler avec nos précieux clients et partenaires d'innovation », a déclaré Richard Kolacz, directeur général de GSTS. « Chaque jour, nous sommes témoins d'événements qui ont une incidence sur l'itinéraire et l'horaire des navires. Il s'agit notamment de la crise en mer Rouge, des problèmes liés au canal de Panama, d'événements météorologiques comme des ouragans et des conflits de travail comme des grèves. La nouvelle fonctionnalité d'OCIANA permettra aux navires de réagir aux événements et de déterminer leurs itinéraires et leurs heures d'arrivée de façon optimale en assurant la coordination avec les ports et les administrations de pilotage, réduisant ainsi les émissions, la consommation de carburant et les coûts associés au transport. »

Cette initiative permettra ainsi de mettre en place le premier système dynamique, entièrement collaboratif et intégré de gestion de l'horaire des postes à quai, équivalent au contrôle de la circulation aérienne pour les navires et les ports.

« En tant que premier armateur à participer au projet de Supergrappe des océans du Canada, nous sommes heureux d'appuyer le développement de la plateforme OCIANA™ par GSTS », a déclaré Jean Fahmy, vice-président, Numérique, Canada Steamship Lines. « En fournissant des données en temps réel de notre flotte canadienne, notre objectif est de faire progresser les efforts visant à tirer parti de l'intelligence artificielle pour soutenir la décarbonisation dans les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent en optimisant l'arrivée juste à temps et l'heure d'arrivée prévue des navires. »

« Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli par notre équipe multidisciplinaire, en étroite collaboration avec GSTS. Ce travail de collaboration a permis de réaliser des progrès importants dans la gestion portuaire. Je félicite l'équipe multidisciplinaire d'experts en technologie de l'information, en environnement, en recherche et en gestion des opérations portuaires, qui a travaillé ensemble à chaque étape du projet pour créer une plateforme collaborative dédiée à la gestion de l'occupation des quais,a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal. « Notre démarche a débuté par l'objectif d'améliorer la prévisibilité des arrivées des navires au port, puis a été élargie pour intégrer les besoins opérationnels des intervenants sur le terrain. Cette approche nous a permis de développer un outil innovant qui facilite la collaboration entre toutes les parties prenantes, dans le but d'optimiser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité des corridors de commerce maritime », a-t-elle ajouté.

« L'Administration de pilotage des Laurentides est heureuse de se joindre à GSTS et au projet de Supergrappe des océans du Canada et de contribuer ainsi à la protection de l'environnement dans les eaux qui relèvent de sa compétence », a déclaré Marc-Yves Bertin, président-directeur général de l'Administration de pilotage des Laurentides. « Cette initiative s'inscrit directement dans la mission de l'Administration, qui est de fournir un service de pilotage sécuritaire, efficace et efficient, appuyé par une forte volonté de protéger la santé humaine, les biens et l'environnement, en innovant et en utilisant des technologies de pointe qui amélioreront la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. »

« Clear Seas est ravi de collaborer à cette nouvelle initiative pour développer un système maritime plus efficace et intelligent au Canada », a déclaré Paul Blomerus, directeur exécutif de Clear Seas. « Une meilleure information donne lieu à de meilleures décisions, ce qui permet au secteur du transport maritime de poursuivre son rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant son impact sur l'océan."

La mise au point de cette fonction permettra à GSTS de renforcer davantage sa position de chef de file dans l'industrie mondiale du transport maritime, offrant des avancées de prochaine génération qui créeront un avantage concurrentiel pour les clients nationaux et internationaux dans l'ensemble des ports, compagnies maritimes et exploitants de terminaux.

OCIANATM est une plateforme d'intelligence artificielle (IA) qui fournit des solutions d'optimisation des navires et des ports ainsi que des solutions de gestion des risques maritimes pour le marché maritime mondial. Cette plateforme d'IA intègre un large éventail d'ensembles de données opérationnelles et océanographiques et, grâce à des analyses exclusives, appuie la prise de décisions touchant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à travers toutes les voies navigables du monde.

À propos de nous

GSTS :

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une entreprise mondiale de renseignement maritime qui offre des solutions pour améliorer la prise de décisions dans les secteurs du transport maritime et de la logistique. Nos solutions prédictives sont rendues possibles grâce à une gamme de données opérationnelles, environnementales, et relatives aux navires et aux cargaisons visant à fournir des renseignements en temps réel favorisant la prise de décisions pour les ports, les exploitants de terminaux, les compagnies maritimes, les entreprises de logistique, les importateurs, les exportateurs, les organismes nationaux et internationaux et les organisations de sécurité.

Pour plus d'informations et pour explorer les possibilités de vous joindre à notre consortium, contactez-nous dès aujourd'hui.

CSL :

Le Groupe CSL est un chef de file mondial en matière de services de manutention et de livraison de cargaisons marines de vrac sec. CSL possède et exploite une flotte très diversifiée de navires à auto-déchargement spécialisés, de points de transbordement en mer et de vraquiers de petit tonnage, et livre chaque année plus de 78 millions de tonnes de marchandises à différents clients industriels.

APM :

L'Administration portuaire de Montréal est une plaque tournante du commerce international qui contribue au développement économique du Canada. Elle met tout en œuvre pour placer l'innovation, le développement durable et la collaboration au cœur de ses processus opérationnels. Sa mission consiste à créer un corridor maritime plus résilient, intelligent et durable.

APL :

L'Administration de pilotage des Laurentides, société d'État fédérale créée en 1972, est chargée d'établir, de gérer et de fournir des services de pilotage maritime ainsi que des services connexes dans les eaux de la région des Laurentides, notamment dans le golfe du Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. L'APL surveille la navigation, gère la réglementation et fournit des services pour trois districts de pilotage qui couvrent une distance de 265 milles marins entre Montréal et Les Escoumins et sur 70 autres milles marins sur la rivière Saguenay.

Clear Seas :

Clear Seas Centre for Responsible Marine Shipping a été fondé en 2014 à la suite de longues discussions entre le gouvernement, l'industrie, les organismes environnementaux, les peuples autochtones et les collectivités côtières, qui ont révélé un besoin de renseignements impartiaux sur l'industrie canadienne du transport maritime. Il fournit des renseignements impartiaux sur le transport maritime au Canada aux décideurs et au public.

