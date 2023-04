- GTChair lanza nuevos productos en CIFF Guangzhou, inspirándose en el espacio para diseñar la silla adecuada para el futuro

GUANGZHOU, China, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Gaotian Industrial and Trade Co. Ltd. ("GTChair") presenta la nueva serie Roc-Pro, la primera silla ergonómica del mundo que utiliza la piel artificial funcional skai® Tundra de Continental, así como varias de sus series de productos emblemáticos, en la 51ª Feria Internacional del Mueble de China (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou"), que se celebra del 28 al 31 de marzo en Guangzhou. GTChair está presente en el stand S19.2B11 del Complejo Ferial de Cantón.

GTChair at the 2023 CIFF

CIFF Guangzhou, la mayor feria del mueble de Asia, ofrece una plataforma para mostrar los mejores diseños y productos, las últimas tendencias en diseño y conectar con expositores, compradores y líderes del sector. Bajo el lema "Boundless", la futurista exposición de GTChair en CIFF Guangzhou, inspirada en la ciencia ficción y el espacio, pretende poner de relieve la incesante búsqueda de la innovación y la superación de los límites por parte de la marca.

"Como marca líder en sillas ergonómicas, GTChair aspira a transformar la experiencia de sentarse a través de la innovación tecnológica y un compromiso significativo para elevar la función de I+D del producto, cuidando cada detalle de nuestros productos, desde el reposacabezas y el soporte lumbar hasta el reposabrazos y el cojín. En la CIFF Guangzhou, esperamos presentar nuestros nuevos estilos y productos al público de todo el mundo y ofrecer las soluciones más cómodas para sentarse, ya sea en la oficina o en casa", explicó Win Tan, fundador y consejero delegado de GTChair.

Diseñar la solución ideal para sentarse

En marzo de 2023, GTChair y Continental firmaron una asociación estratégica durante la Semana del Diseño de Guangzhou 2023 para impulsar la innovación de materiales y la transformación sostenible en el sector de la industria de las sillas ergonómicas. La nueva Roc-Pro de GTChair es la primera silla ergonómica del mundo que utiliza el funcional cuero artificial skai® Tundra de Continental, un fino grano de piel de becerro y un acabado mate de perfil bajo, además de excelentes propiedades como resistencia a la luz, resistencia al desgarro y fácil limpieza.

El diseño de la silla ergonómica Roc-Pro se inspira en el movimiento vertiginoso del lanzamiento de un cohete, la poderosa silueta de los coches deportivos y la textura de los músculos y las líneas. Está equipada con una base de silla tallada en hueco con ruedas giratorias personalizadas. El reposabrazos de control por cable con cambio de palanca 5D de GTChair permite a los usuarios ajustar la altura y la inclinación del respaldo sin cambiar la posición sentada en 0,32 segundos. También permite el ajuste flexible del reposacabezas, el apoyo lumbar, el reposabrazos y el asiento.

La estética cromática de la Roc-Pro presenta el rojo de la pasión, el plateado de la tecnología y el negro del equilibrio, simbolizando el espíritu de romper los grilletes de la tradición y perseguir la excelencia.

Con más de 30 años de experiencia en la creación de sillas de oficina de primera calidad, GTChair sigue destacando por su diseño original, su fabricación inteligente y su innovación tecnológica.

La marca también llevará a la CIFF Guangzhou su completa cartera de productos, entre los que se incluye Neoseat, un modelo flexible y rígido de diseño minimalista. Dvary, inspirado en las mariposas, así como Marrit, I-SEE, VIDA, IVINO, Inflex y TenderForm, equipados con diseños ergonómicos patentados por la marca, como A'PAS (sistema automático de adaptación de la postura sentada), BAS (sistema automático de apoyo de la espalda), sistema automático de adaptación del ángulo, DSA (sistema dinámico de autoadaptación), etc., y con diversos diseños que se adaptan a diferentes situaciones.

"A medida que se diversifican los espacios y escenarios de las oficinas modernas, la gente también busca experiencias de asiento más inteligentes y más centradas en la salud, y GTChair se esfuerza por ofrecer la solución de asiento del futuro", destacó Tan.

Acerca de GTChair

Fundada en 1992, GTChair, una marca de Chongqing Gaotian Industrial and Trade Co., Ltd., está especializada en el diseño y la fabricación de sillas ergonómicas, que actualmente se venden en 80 países y regiones de todo el mundo. Con docenas de patentes nacionales de invención, modelo de utilidad y diseño, la galardonada marca está comprometida con la creación de productos de primera clase y un estilo de vida saludable para las personas, y se asocia con empresas punteras para ofrecer soluciones de asiento a casi 2 millones de usuarios en todo el mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2045488/GTChair_video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2045489/GTChair_Logo.jpg

SOURCE GTChair