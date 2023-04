GTChair stellt auf der CIFF Guangzhou neue Produkte vor und lässt sich dabei vom Weltraum inspirieren, um den richtigen Stuhl für die Zukunft zu entwerfen

GUANGZHOU, China, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Gaotian Industrial und Trade Co., Ltd. („GTChair") bringt die neue Roc-Pro-Serie auf den Markt, den weltweit ersten ergonomischen Stuhl, der das funktionale Skai® Tundra-Kunstleder von Continental verwendet, sowie mehrere seiner Flaggschiff-Produktreihen – auf der 51. China International Furniture Fair („Guangzhou) („CIFF Guangzhou"), die vom 28. bis 31. März in Guangzhou abgehalten wird. GTChair stellt am Stand S19.2B11 im Canton Fair Complex aus.

GTChair at the 2023 CIFF

CIFF Guangzhou, Asiens größte Möbelmesse, bietet eine Plattform, um die besten Designs und Produkte sowie die neuesten Designtrends vorzustellen und mit Ausstellern, Käufern und Branchenführern in Kontakt zu treten. Die futuristische Ausstellung von GTChair auf der CIFF Guangzhou steht unter dem Motto „Grenzenlos" (Boundless) und soll das unermüdliche Streben der Marke nach Innovation und dem Überschreiten von Grenzen unterstreichen, das von Science-Fiction und Weltraum inspiriert ist.

„Als führende Marke für ergonomische Stühle hat sich GTChair zum Ziel gesetzt, das Sitzerlebnis durch technologische Innovation und ein hohes Maß an Engagement bei der Entwicklung von Produktfunktionen zu verbessern, indem wir uns um jedes Detail unserer Produkte kümmern – von der Kopfstütze über die Lendenwirbelstütze bis hin zu Armlehnen und Kissen. Auf der CIFF Guangzhou hoffen wir, dem globalen Publikum unsere brandneuen Modelle und Produkte vorstellen zu können und den Menschen die bequemsten Sitzlösungen zu bieten, sei es für das Büro oder für den Heimgebrauch", sagte Win Tan, Gründer und CEO von GTChair.

Gestaltung der idealen Sitzlösung

Im März 2023 unterzeichneten GTChair und Continental während der Guangzhou Design Week 2023 eine strategische Partnerschaft, um Materialinnovationen und nachhaltige Veränderungen in der ergonomischen Stuhlindustrie voranzutreiben. Der neue Roc-Pro von GTChair ist der weltweit erste ergonomische Stuhl, der das funktionale Skai® Tundra-Kunstleder von Continental, mit feiner Kalbsledernarbung und flacher, matte Oberfläche sowie hervorragenden Eigenschaften wie Lichtechtheit, Reißfestigkeit und leichter Reinigung, verwendet.

Das Design des ergonomischen Stuhls Roc-Pro ist inspiriert von der aufsteigenden Bewegung einer Rakete beim Start, den kraftvollen Umrissen von Sportwagen und der Textur von Muskeln und Linien. Er Stuhl ist mit einer hohlen Stuhlbasis mit maßgeschneiderten Rollen ausgestattet. Mit der 5D-Paddle-Shift-Drahtsteuerung der Armlehne von GTChair kann der Benutzer die Höhe und die Neigung der Rückenlehne innerhalb von 0,32 Sekunden einstellen, ohne die Sitzposition zu verändern. Die Steuerung unterstützt auch die flexible Einstellung von Kopfstütze, Lendenwirbel-Support, Armlehne und Sitz.

Die Farbästhetik des Roc-Pro zeichnet sich durch das Rot der Leidenschaft, das Silber der Technologie und das Schwarz des Gleichgewichts aus, was den Geist symbolisiert, der die Fesseln der Tradition sprengt und nach Spitzenleistungen strebt.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Bürostühle zeichnet sich GTChair durch originelles Design, intelligente Fertigung und technologische Innovation aus.

Die Marke bringt ihr umfassendes Produktportfolio auch auf der CIFF Guangzhou ein, einschließlich des Neoseat, einem flexiblen und rigiden Modell mit minimalistischem Design. Dvary, der von Schmetterlingen inspirierte Stuhl, sowie Marrit, I-SEE, VIDA, IVINO, Inflex und TenderForm, sind mit den unternehmenseigenen ergonomischen Designs der Marke ausgestattet, wie zum Beispiel einem PAS-System (System zur automatischen Anpassung an die Sitzhaltung), einem BAS-System (System zur automatischen Unterstützung des Rückens), einem automatischem Winkel-Anpassungssystem, DSA (dynamisches Selbstanpassungssystem) und anderen Funktionen. Und sie verfügen über verschiedene Designs, die für unterschiedliche Szenarien geeignet sind.

„Da die modernen Büroräume und -szenarien immer vielfältiger werden, suchen die Menschen auch nach intelligenteren Sitzgelegenheiten mit einem stärkeren Fokus auf die Gesundheit – GTChair strebt danach, die Sitzlösung der Zukunft zu liefern", sagte Tan.

Informationen zu GTChair

GTChair, eine Marke der Chongqing Gaotian Industrial und Trade Co., Ltd., wurde 1992 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung ergonomischer Stühle spezialisiert, die heute in 80 Ländern und Regionen weltweit verkauft werden. Mit Dutzenden von nationalen Patenten für Erfindungen, Gebrauchsmuster und Designs engagiert sich die preisgekrönte Marke für die Entwicklung von Weltklasse-Produkten und einen gesunden Lebensstil für Menschen und arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, um Sitzlösungen für fast 2 Millionen Nutzer weltweit anzubieten.

