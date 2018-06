GTI défend la combinaison 5G+IA pour un monde intelligent et connecté

M. Houlin Zhao, secrétaire général de l'UIT a clamé l'importance d'une intégration profonde de la 5G et de l'IA pour promouvoir le progrès de la société humaine et améliorer la qualité de vie et la durabilité de la planète. L'UIT attend que GTI 2.0 exploite sa précieuse expérience dans la phase 1.0 et continue de servir de plateforme efficace rassemblant des partenaires du secteur des télécommunications et les verticales pour une innovation conjointe en faveur de la 5G.

Les opérateurs et les fabricants œuvrent activement en faveur du développement de la 5G et explorent des cas d'utilisation 5G de près avec les verticales afin d'ouvrir la voie à un monde intelligent et connecté.

« China Mobile emboîtera en amont le pas à la nouvelle tendance du tout intelligemment connecté, mettra en œuvre la stratégie Big Connectivity et promouvra l'intégration de la 5G et l'IA, en vue de devenir un opérateur de premier plan avec l'innovation numérique », a expliqué M. Shang Bing, président de China Mobile, pendant le sommet. « Cela sera possible en érigeant une infrastructure de communication et d'information de premier plan, un réseau 5G de pointe, des capacités d'opération et de service dotées de la 5G et de l'IA, et un écosystème numérique synergétique qui profite à tous. »

M. Sunil Mittal Bharti, président de GSMA et de Bharti Enterprise, a expliqué que la pression exponentielle exercée sur les connexions, l'utilisation des données, les appareils connectés et les transitions sur le marché indien ne pouvait être allégée que grâce à la 5G, qui est habilitée par réseau avec une réutilisation maximale des actifs historiques, des appareils avec de bonnes performances et une grande disponibilité, le programme Digital India et l'écosystème avec des verticales sectorielles.

NTT Docomo a partagé son objectif de concrétiser une vie brillante et une révolution industrielle avec la 5G et l'IA. Grâce à son programme et son laboratoire de partenaire ouvert 5G, Docomo explore des applications dans divers domaines et réalise des progrès importants sur la commande à distance pour les équipements de construction et les services médicaux à distance.

Verizon a pris la parole sur les capacités universelles de la 5G pour divers scénarios et sur la nécessité de bâtir la prochaine plateforme d'innovation en se concentrant sur la norme, le spectre, les technologies et les infrastructures passives 5G, affirmant que les innovations 5G ne sont limitées que par notre imagination.

M. Borje Ekholm, PDG d'Ericsson, pense que la course à la 5G est en cours et que, lorsque des cas d'utilisation et le potentiel commercial seront définis et que des technologies pour une introduction en douceur seront proposées, la 5G répondra aux attentes des consommateurs et permettra de donner les moyens aux outils intelligents et aux gens.

Les verticales espèrent le développement rapide de la technologie 5G et IA pour offrir des opportunités et des applications d'innovation pour tous les aspects de la société.

M. Pan Weidong, vice-président et directeur financier de SDP Bank, envisage des services financiers disruptifs et de nouveaux modèles d'entreprise fondés sur la 5G et l'IA, et une innovation intersectorielle. M. Li Zhengyu, vice-président de Baidu, a expliqué comment la plateforme Aollo Open et la 5G accéléraient la construction d'un nouvel écosystème de conduite autonome et de transport intelligent. L'académicien Markku Kulmala, professeur à l'université d'Helsinki, a fait part de la nécessité de la 5G pour un réseau mondial sur la qualité de l'air et une observation permanente et complète afin de combattre le fléau mondial qu'est la pollution atmosphérique. Mme Caroline Chan, vice-présidente d'Intel, a examiné le rôle essentiel de la 5G dans la concrétisation du « PC toujours connecté » et une expérience utilisateur en évolution permanente.

« La 5G en Chine : l'histoire de l'entreprise », un rapport conjoint de GTI et de GSMA a été publié pendant le sommet. M. Mats Granryd, directeur général de GSMA, a été interviewé par le modérateur, et il a expliqué que ce rapport faisait apparaître la nécessité d'un environnement politique favorable afin de stimuler la collaboration dans le secteur et de donner des moyens aux opérateurs mobiles pour qu'ils travaillent avec d'autres secteurs en vue d'innover et de proposer de nouveaux services 5G plus rapidement.

« Plan de coopération industrielle GTI 5G S-Module (Superior Universal Module) » a été présenté conjointement par M. Li Zhengmao, vice-président directeur de China Mobile, et des représentants d'opérateurs et d'entreprises industrielles et verticales, visant à unifier la demande des verticales pour des capacités 5G, ce qui fait tomber les barrières aux applications et élargit l'échelle des applications.

On pense que la 5G sera un facteur habilitant pour des services et des applications innovants dans les prochaines années, et qu'elle réorientera notre société et plusieurs verticales de façon inédite. Lorsqu'il rencontre l'IA (intelligence artificielle), une autre technologie disruptive qui touche à tous les aspects de notre société, notre monde offre encore plus de possibilités et d'inspiration, donnant un nouvel élan à l'innovation. À l'avenir, GTI continuera de s'associer à des partenaires industriels afin de créer une plateforme de coopération internationale efficace pour promouvoir la commercialisation de la 5G et l'innovation conjointe.

Qu'est-ce que la GTI ?

La Global TD-LTE Initiative (GTI), fondée en 2011, s'est attachée à ériger un écosystème robuste de TD-LTE, accélérant la commercialisation de TD-LTE et favorisant la convergence de LTE TDD et de FDD. À l'heure où la 4G laisse la place à la 5G, GTI 2.0 a été officiellement lancée lors du GTI Summit 2016 pendant le Mobile World Congress 2016 de Barcelone, visant non seulement à promouvoir encore davantage l'évolution de TD-LTE et son développement mondial, mais également à favoriser un écosystème 5G innovant et synergétique intersectoriel.

Le GTI Summit est un événement de tout premier plan qui s'adresse aux professionnels du secteur. Il réunit les décideurs, les responsables politiques et les partenaires les plus influents du secteur provenant du monde entier afin d'examiner les toutes dernières tendances du secteur, partager des technologies de pointe et faire connaître les réalisations innovantes. Il a lieu trois fois par an à Barcelone (Espagne), Shanghai (Chine) et en Amérique respectivement.

