GTIS anuncia quatro novos sócios

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GTIS Partners LP, líder em investimentos imobiliários nas Américas que administra US$ 4,7 bilhões em ativos brutos com foco em investimentos residenciais e industriais nos EUA e escritórios, residências, industrial e hoteleiro no Brasil, anuncia que Peter Ciganik, Maristella Diniz, Robert McCall e Ed McDowell foram promovidos a sócios.

"Parabéns a todos pelas merecidas promoções, que reforçam a cultura de equidade que construímos e procuramos manter na GTIS", afirma Tom Shapiro, presidente e diretor de investimentos da GTIS. "Peter, Maristella, Robert e Ed fizeram contribuições significativas para nossos negócios e nos ajudaram a expandir com sucesso nossas capacidades. Estou ansioso para trabalhar com todos os nossos novos parceiros à medida que continuamos a expandir a empresa", completa.

Peter Ciganik é Diretor Executivo Sênior e chefe de mercado de capitais da GTIS. Ciganik também supervisiona pesquisas macro e de investimento, estratégia global e desenvolvimento de negócios. Ele ingressou na empresa em 2007 e desde então tem ajudado a construir um portfólio imobiliário global e doméstico robusto para a empresa.

Maristella Diniz é Diretora Executiva Sênior de Desenvolvimento e Gestão de Ativos da companhia. Ela também atua como Head de Relações com Investidores no Brasil. Nessas funções, Diniz é responsável pela supervisão de toda a gestão e desenvolvimento de ativos imobiliários em território nacional. Desde que ingressou na GTIS em 2010, Maristella tem sido fundamental na construção do portfólio brasileiro da GTIS, incluindo a venda da Infinity Tower, a maior propriedade de um único ativo no Brasil.

Robert McCall é Diretor Executivo Sênior, responsável pelo desenvolvimento de empreendimentos logisticos nos EUA e de aquisições no Brasil, com foco no desenvolvimento e estratégia para as transações brasileiras da empresa. McCall ingressou na GTIS em 2007 e desde então vem desenvolvendo a expansão industrial da empresa nos EUA, bem como identificando e gerenciando investimentos para o portfólio brasileiro da GTIS.

Ed McDowell é Diretor Executivo Sênior e líder de aquisições nos EUA da GTIS, membro do Comitê de Investimento do sócio ostensivo (general partner) e ingressou na empresa em 2006. Na qualidade de Head de Aquisições dos EUA, McDowell é responsável por identificar, analisar e executar oportunidades de investimento e novas iniciativas de negócios para o portfólio da empresa nos EUA, incluindo construção para aluguel, construção de casas para venda e desenvolvimento de terrenos, empreendimentos multifamiliares e investimentos industriais.

As promoções de hoje destacam o crescimento da GTIS nos EUA e no Brasil. O portfólio industrial global da empresa agora abrange quase 4 milhões de metros quadrados com um custo total de projeto de US$ 1,25 bilhão, em 14 projetos. O portfólio residencial da GTIS nos EUA, que inclui vários projetos de construção para aluguel, representa mais de 15.000 unidades/lotes com um custo total de projeto superior a US$ 10 bilhões.

A GTIS vendeu uma participação majoritária no Edifício Corporativo Triple-A, Infinity Tower, por US$ 277 milhões, a maior venda de propriedade de um único ativo na história do Brasil. A empresa está atualmente desenvolvendo um edifício de escritórios de 56.000 metros quadrados de locação em São Paulo.

Sobre a GTIS Partners

A GTIS Partners é uma empresa líder em investimentos e desenvolvimento de ativos imobiliários com sede em Nova York e escritórios em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Paris e Munique. Fundada em 2005 por Tom Shapiro, a GTIS Partners é administrada por ele, como Presidente, e por outros sete outros sócios. A empresa tem sob gestão mais de US$ 4,7 bilhões em ativos brutos e atua em uma ampla gama de setores imobiliários, incluindo habitação unifamiliar e multifamiliar, escritórios, empreendimentos logísticos e hotelaria, além de investimentos em zonas especiais de desenvolvimento nos Estados Unidos. A GTIS investiu nos Estados Unidos em mais de 130 ativos em 40 mercados exclusivos, incluindo áreas de crescimento como Phoenix, Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa e Charlotte. No Brasil, a GTIS está entre as maiores empresas de private equity com participações que incluem escritórios, residências, logística, hotelaria, incluindo o Palácio Tangará, um hotel cinco estrelas estilo resort urbano em São Paulo. A GTIS também faz a gestão, no Brasil, do Fundo de Investimento Imobiliário – FII (GTLG-11), lançado em 2021.

