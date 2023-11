Guanghe New Energy remporte le Premier Prix du Global Call 2023 de l'ONUDI dans la catégorie « hydrogène vert »

SHANGHAI, 11 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 novembre, la cérémonie de remise des prix du Global Call 2023 organisée par l'ONUDI (l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel) s'est tenue lors de l'Exposition internationale d'importation de Shanghai. Ce concours avait pour thème « L'énergie propre et intelligente pour promouvoir le développement industriel inclusif et durable », couvrant les domaines de l'hydrogène vert, l'efficacité énergétique et l'innovation en matière d'énergie propre, cherchant des solutions techniques dans le domaine de l'énergie propre et intelligente. Le projet innovant de Guanghe New Energy, baptisé « Technologie de réacteur à eau en catalyse plasmonique pour la production d'hydrogène (W2H) », s'est distingué par ses avantages technologiques de pointe, ses solutions novatrices axées sur la durabilité et ses perspectives d'application industrielle à l'échelle mondiale, conduisant ainsi à la victoire de l'entreprise dans la catégorie de l'hydrogène vert.

Le projet primé de Guanghe, intitulé « Technologie de réacteur à eau en catalyse plasmonique pour la production d'hydrogène (W2H) », représente une avancée significative dans le domaine catalytique. Il exploite la résonance plasmonique de surface à l'échelle nanométrique pour réaliser une production d'hydrogène économique et efficiente. Cette innovation permet l'utilisation de l'énergie solaire thermique de basse qualité ou de la chaleur résiduelle industrielle pour diviser l'eau et générer de l'hydrogène vert. Par rapport à la méthode conventionnelle d'électrolyse de l'eau, la production d'hydrogène vert plasmonique offre des avantages considérables, notamment une réduction potentielle de jusqu'à 50 % du coût de consommation d'énergie, avec un coût aussi bas que 0,6 $/kg à grande échelle. De plus, la technologie de production d'hydrogène plasmonique de Guanghe New Energy est respectueuse de l'environnement, résiliente aux fluctuations et facile à intégrer dans divers contextes industriels, positionnant l'entreprise en tant que leader mondial dans ce secteur. Cette technologie révolutionnaire peut également être appliquée dans le domaine du CCUS (capture, utilisation et stockage du dioxyde de carbone) pour capturer le dioxyde de carbone et l'eau de l'air, les convertissant en gaz naturel vert en une seule étape. Cette approche permet de réaliser un cycle de production et d'utilisation d'énergie renouvelable sans émissions nettes de carbone.

À l'heure actuelle, la résolution des enjeux mondiaux de sécurité énergétique constitue une responsabilité partagée au sein de la communauté internationale. La quatrième révolution industrielle favorise une intégration approfondie des sciences, de la technologie et des industries à l'échelle mondiale. Guanghe s'investit activement dans la recherche et le développement de la technologie de photosynthèse artificielle en vue de créer une production d'énergie verte à la fois peu coûteuse et hautement efficace. Cette initiative contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, accélérant ainsi la transition mondiale vers une énergie verte. De manière collaborative, elle participe à l'élaboration d'une feuille de route visant à atteindre la « neutralité carbone » !