Guangxi fördert Aufbau einer Zone für wissenschaftliche und technologische Innovation und Zusammenarbeit mit dem ASEAN

NANNING, China, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Nanning in der Autonomen Region Guangxi das 10. Forum für Technologietransfer und kollaborative Innovation zwischen China und dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) statt, ein wichtiges hochrangiges Forum im Rahmen der China-ASEAN Expo (CAEXPO). Zeitgleich mit dem ersten Jahr der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und dem ASEAN kündigt die Veranstaltung eine spezielle Aktion für den Technologietransfer zwischen China und dem ASEAN an, bei der 1.000 fortschrittliche und anwendbare Technologien in nachhaltigen Bereichen in ganz China ausgewählt und einheitlich in den ASEAN-Staaten eingeführt werden. Die China-ASEAN-Allianz für Technologietransfer – der erste Kooperationsmechanismus für Technologietransfer für die ASEAN-Staaten in China – wird offiziell ins Leben gerufen. Die Allianz wird sich mit den Innovationsinstitutionen der chinesischen Provinzen und Kommunen zusammenschließen, die über starke wissenschaftliche und technologische Innovationskapazitäten und gebündelte Ressourcen verfügen, um den Innovationsbedarf der ASEAN-Staaten effektiver zu decken. Die Eröffnungszeremonie des China-ASEAN-Innovations- und Unternehmerwettbewerbs und des China-ASEAN-Innovations- und Unternehmercamps findet zur gleichen Zeit statt. Ziel ist es, den Wettbewerb zum einflussreichsten und teilnehmerstärksten Wettbewerb mit der höchsten Projektqualität unter den ASEAN-Wettbewerben für Innovation und Unternehmertum zu machen und eine offene Plattform für den Austausch von Ressourcen, die Wertsteigerung und die Demonstration von Kompetenzen zu bieten.

Numerous achievements of scientific and technological collaboration between Guangxi province and ASEAN members are showcased at the 10th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation.

In den letzten Jahren hat Guangxi seine Rolle als wichtiges Tor für die Öffnung Chinas und die Zusammenarbeit mit den ASEAN-Mitgliedern in vollem Umfang wahrgenommen. So hat es beispielsweise die ASEAN-Länder stets als vorrangige Richtung für die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit in Übersee angesehen, eine ASEAN-orientierte Zone für wissenschaftliche und technologische Innovation und Zusammenarbeit aufgebaut und das Partnerschaftsprogramm für Wissenschaft und Technologie zwischen China und den ASEAN-Staaten sowie den Aktionsplan „Neue Seidenstraße" für wissenschaftliche und technologische Innovation konsequent umgesetzt. Die Provinz hat mit den Mitgliedsländern der ASEAN-Staaten in vielen Bereichen erfolgreiche Austausch- und Kooperationsaktivitäten durchgeführt, z. B. beim Austausch von Wissenschaft und Technologie und Menschlichkeit, beim gemeinsamen Bau von Labors und Wissenschafts- und Technologieparks, beim Technologietransfer sowie bei Innovation und Unternehmertum.

Guangxi hat derzeit mit neun ASEAN-Ländern (darunter auch Thailand und Kambodscha) bilaterale staatliche Technologietransfer-Mechanismen eingerichtet, mit sieben ASEAN-Mitgliedern gemeinsame Arbeitsgruppen für den Technologietransfer gebildet und ein China-ASEAN-Netzwerk für Technologietransfer-Zusammenarbeit mit über 2.600 Mitgliedern aufgebaut, das 10 ASEAN-Staaten und einige Länder der Neuen Seidenstraße abdeckt. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Autonomen Region Guangxi Zhuang mit.

In der Zwischenzeit hat Guangxi mit Unterstützung des Technologietransferzentrums China-ASEAN und des Forums für Technologietransfer und kollaborative Innovation China-ASEAN das „ASEAN-Programm für begabte Nachwuchswissenschaftler in Guangxi" weitergeführt und eine Gruppe von Wissenschaftlern und Technikern aus den ASEAN-Mitgliedstaaten angeworben. BGI zum Beispiel baut für Brunei ein „Huo Yan"-Labor zur Durchführung von Nukleinsäuretests und der China-ASEAN Information Harbor wird Indonesiens Partner für Smart-City-Lösungen. Beide sind Beispiele für die tiefgreifende und umfassende Zusammenarbeit zwischen China und dem ASEAN in den Bereichen Wissenschaft und Technologie.

Bis Mai 2022 hat Guangxi mehr als 140 wissenschaftliche und technologische Innovations- und Technologietransferaktivitäten für die ASEAN-Staaten in China und im Ausland organisiert, von denen fast ein Drittel in den ASEAN-Staaten stattfand. Dabei wurden mehr als 7.800 Projekte durchgeführt, über 9.900 Unternehmen bedient und 653 Kooperationsvereinbarungen geschlossen, was die Anwendung der modernen Landwirtschaft und anderer fortschrittlicher und anwendbarer Technologien in den ASEAN-Staaten gefördert hat.

