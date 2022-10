Le Guangxi renforce la construction d'une zone d'innovation et de coopération scientifique et technologique pour l'ASEAN

NANNING, Chine, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 10ème Forum sur le transfert de technologies et l'innovation collaborative Chine-ASEAN, un important forum de haut niveau dans le cadre de l'Expo Chine-ASEAN (CAEXPO), a récemment eu lieu à Nanning, dans la région du Guangxi. Coïncidant avec l'année inaugurale du partenariat stratégique global Chine-ASEAN, l'événement annonce le lancement d'une action spéciale pour le transfert de technologies entre la Chine et l'ASEAN. Il s'agit de 1 000 technologies avancées et applicables dans des domaines durables sélectionnées à l'échelle nationale et présentées uniformément aux pays de l'ASEAN. L'alliance de transfert de technologies Chine-ASEAN - le premier mécanisme de coopération de transfert de technologies pour l'ASEAN en Chine - est officiellement établi et se joindra aux institutions d'innovation provinciales et municipales de Chine dotées de solides capacités d'innovation scientifique et technologique et de ressources mises en commun pour répondre plus efficacement aux besoins d'innovation des pays de l'ASEAN. La cérémonie d'ouverture du Concours d'innovation et d'entrepreneuriat Chine-ASEAN et du Camp d'innovation et d'entrepreneuriat Chine-ASEAN est dévoilée en même temps, afin de faire du concours le concours le plus influent et avec le plus de participation avec la meilleure qualité de projets parmi les autres concours d'innovation et d'entrepreneuriat de l'ASEAN ainsi qu'une plateforme ouverte pour le partage des ressources, l'amélioration de la valeur et la démonstration de force.

Numerous achievements of scientific and technological collaboration between Guangxi province and ASEAN members are showcased at the 10th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation.

Au cours des dernières années, le Guangxi a pleinement joué son rôle d'importante porte d'entrée pour l'ouverture et la coopération de la Chine avec les membres de l'ASEAN, notamment en choisissant toujours l'ASEAN comme orientation prioritaire de la collaboration scientifique et technologique à l'étranger, permettant ainsi de construire positivement une zone de coopération et d'innovation scientifique et technologique orientée vers l'ASEAN et de mettre pleinement en œuvre le programme de partenariat scientifique et technologique Chine-ASEAN ainsi que le Plan d'action pour l'innovation scientifique et technologique « Belt and Road ». La province a mené des activités fructueuses d'échange et de collaboration avec les pays membres des pays de l'ASEAN dans de nombreux domaines, tels que les échanges de science et technologie et d'humanité, la co-construction de laboratoires et de parcs scientifiques et technologiques, le transfert de technologies, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Le Guangxi a actuellement mis en place des mécanismes gouvernementaux bilatéraux de transfert de technologies avec neuf pays de l'ASEAN (dont la Thaïlande et le Cambodge), a formé des groupes de travail conjoints sur le transfert de technologies avec sept membres de l'ASEAN et a construit un réseau de collaboration entre la Chine et l'ASEAN en matière de transfert de technologies de plus de 2 600 membres, couvrant 10 pays de l'ASEAN et certains pays de la « Belt and Road », selon le ministère des Sciences et de la Technologie de la région autonome de Guangxi Zhuang.

Entre-temps, avec le soutien du Centre de transfert de technologies Chine-ASEAN et du Forum sur le transfert de technologies Chine-ASEAN et l'innovation collaborative, le Guangxi a conservé le « programme de jeunes scientifiques talentueux de l'ASEAN de Guangxi » qui a attiré un groupe de scientifiques et de techniciens des pays membres de l'ASEAN. Par exemple, BGI construit un laboratoire « Huo Yan » pour le Brunei afin d'effectuer des tests d'acides nucléiques et le China-ASEAN Information Harbor (Centre d'informations Chine-ASEAN) devient le partenaire de la solution de ville intelligente de l'Indonésie. Ces deux exemples illustrent la collaboration profonde et étendue en science et technologie entre la Chine et l'ASEAN.

En mai 2022, le Guangxi a organisé plus de 140 activités d'innovation scientifique et technologique et de transfert de technologies pour l'ASEAN en Chine et à l'étranger, dont près du tiers ont eu lieu dans les pays de l'ASEAN, couvrant plus de 7 800 projets, desservant plus de 9 900 entreprises, et permettant de conclure 653 accords de coopération qui ont favorisé l'application de l'agriculture moderne et d'autres réalisations technologiques avancées et applicables dans les États membres de l'ASEAN.

