Guia de Presentes 2021: Amazon.com.br ajuda clientes a presentearem nas festas de Fim de Ano

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br reuniu uma série de dicas para facilitar o planejamento e seleção de presentes para criar a melhor experiência para os clientes durante as compras de Fim de Ano. As dicas do Guia de Presentes 2021 da Amazon.com.br (www.Amazon.com.br/fimdeano) são organizadas por categoria: Dispositivos Amazon, Moda, Eletrônicos, Beleza e Cuidados Pessoais, Casa e Cozinha, Livros e eBooks, Entretenimento, Pet Shop, Bebidas Alcoólicas e Esportes. Além disso, também traz três guias temáticos: Celebre o Ano Novo, Decoração e Embrulhos, e Prepare Sua Ceia. É possível também filtrar por categorias de produto, ofertas disponíveis e faixa de preço (até R$50, até R$100, até R$150 e acima de R$150).

Com opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil, clientes contam com uma alternativa para quem for presentear à distância, com a possibilidade de enviar diversos itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Os consumidores que realizarem a primeira compra no site ganham frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Os membros Amazon Prime contam com entrega grátis e rápida para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens selecionados, sendo que mais de 50 cidades possuem entrega em um dia e mais de 700 cidades entregas a partir de dois dias. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

7 Dicas de Compras de Fim de Ano

Para proporcionar a melhor experiência e contribuir com a organização para o Fim de Ano, a Amazon.com.br preparou 7 dicas de compras que vão ajudar os consumidores a manterem o orçamento e a encontrarem o presente perfeito que estão procurando. Com essas dicas em mãos, os clientes podem relaxar e realmente curtir tudo o que temporada de festas pode oferecer.

1. Planeje uma Lista de Compras

Antes de começar a pesquisar e comprar, é importante criar um plano. Reserve um tempo para organizar para quem está comprando, quais itens precisam estar em mãos para organizar ou para participar de uma festa, quando e onde comprar os itens da lista, e como planeja pagar pelas compras. Manter uma lista organizada no início economizará tempo e dinheiro.

2. Está sem ideia? Encontre um guia para se inspirar

Para os consumidores que precisam de um pouco mais de inspiração, um grande aliado é o Guia de Presentes 2021 (www.amazon.com.br/guiadepresentes). Para tornar as compras de Fim de Ano mais fáceis, a Amazon disponibilizou uma curadoria de produtos, em diversas categorias, como Decoração e Embrulhos, Prepare a Ceia e Celebre o Ano Novo, com tudo para ajudar os clientes a se preparar para a temporada.

3. Compre com antecedência e economize

Aproveite as ofertas antecipadas para passar mais tempo curtindo as festas. Não há necessidade de esperar até o dia da Black Friday para começar suas compras de Fim de Ano e conseguir os melhores descontos, especialmente quando estão disponíveis algumas promoções. A Amazon.com.br iniciou o Esquenta da Black Friday mais cedo, com grandes ofertas o mês inteiro em diversas categorias de produtos. Os clientes podem começar a comprar hoje mesmo em www.amazon.com.br/blackfriday.

4. Aproveite o período prolongado para devolução de produtos e presentes

Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente. Veja aqui mais informação sobre a Política de Devoluções e também como devolver um presente.

5. Quer presentear, mas não tem o endereço para envio? Presenteie com um eBook!

A partir de 11 de novembro, a Amazon possibilitará presentear amigos e familiares com eBooks. Clientes poderão escolher um eBook à venda na Loja Kindle e selecionar a opção de 'Compre para presente'. Depois, é só optar entre colocar um ou mais endereço(s) de e-mail para que cada destinatário receba um aviso sobre o presente que ganhou, ou gerar links de resgate que serão enviados para a conta do cliente distribuir como quiser. São mais de 5 milhões de títulos disponíveis na Loja Kindle que podem ser presenteados. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle. Para mais informações sobre a possibilidade de dar eBooks como presente, visite a página www.amazon.com.br/ebooksdepresente.

6. Aproveite descontos e vantagens exclusivas para membros Amazon Prime

A Amazon oferece aos membros Amazon Prime (www.amazon.com.br/prime) maneiras extras de economizar. Com ele, os membros podem obter o melhor em compras e entretenimento para tornar a temporada de festas mais prática e divertida. Vantagens como entrega rápida e gratuita sem valor mínimo de compra em milhões de produtos, acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon.com.br, acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com o Prime Video e muito mais tornam o programa um ótimo aliado na temporada. Além disso, existem descontos e vantagens exclusivas para membros Amazon Prime (www.amazon.com.br/soparaprime).

7. Economize tempo e dinheiro com opções de frete grátis e rápido

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Confira abaixo algumas indicações do que será destaque neste ano na Amazon:

*a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

