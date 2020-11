Guia de presentes de fim de ano: dê o presente de conexão nesta época festiva com as webcams inovadoras de alta qualidade da PAPALOOK

Como uma das principais fornecedoras de webcam do mundo com o sensor líder do setor e tecnologia de IA, as webcams full-HD 1080P da PAPALOOK são perfeitas para streaming ao vivo, videoconferência e criação de conteúdo on-line. As principais recomendações da PAPALOOK para a temporada de férias incluem as webcams PAPALOOK AF925, PA452 e PA552, disponíveis também nas lojas Staples.

Como um dos campeões de vendas da PAPALOOK, a webcam PAPALOOK AF925 HD 1080p é ideal para potencializar belos momentos e gravar conteúdo de vídeo on-line. Equipada com uma lente de vidro full-HD para proporcionar nitidez e detalhes impressionantes, a AF925 permite aos usuários fazer chamadas em widescreen, bem como gravar e transmitir vídeo HD 1080p realista a 30fps. Com foco automático rápido e preciso e compensação automática de pouca luz, os usuários também podem desfrutar de gravação de alta definição nítida em todos os ambientes. Além do design da webcam ser dobrável, gira 360 graus também.

Adicionalmente, a webcam PA452 oferece vídeo HD 1080p suave e realista a 30fps para uma sessão presencial no Skype ou um bate-papo no Zoom, gravações do YouTube ou tirar fotos. Apresentando um sensor CMOS de alta contagem de pixels com abertura super ampla 2.0 e uma lente de vidro óptico com revestimento de 5 camadas de filme, a PA452 garante fotos de primeira classe, mesmo em condições de iluminação de 5 lux.

O presente perfeito para quem quer fazer streaming como um profissional, a PA552 é a webcam profissional definitiva para transmissão de vídeo. Com uma lente de foco fixo, a webcam produz a melhor reprodução de imagem facial e renderização de cores, além disso, dispõe de tecnologia avançada de reprodução de retrato para streaming realista e vibrante. O anel de luz de regulagem ajustável em várias etapas oferece iluminação uniforme e plana, qualidade de estúdio e elimina sombras severas, enquanto a lente de vidro CMOS de 5 camadas e full HD 1080p capturam imagens impressionantes e vídeo fluido a 30fps.

Equipada com microfones com cancelamento automático de ruído, os usuários podem desfrutar de uma qualidade de som nítida e clara, simplesmente conectando as webcams PA452, AF925 ou PA552 via USB.

Sobre a PAPALOOK

A PAPALOOK é a criadora de eletrônicos inovadores, incluindo as webcams 720P/1080P e 4K. A PAPALOOK oferece "melhor qualidade de vídeo" para gerações de usuários experientes de webcam, no passado, no presente e no futuro. Para obter mais informações, consulte o site em: www.papalook.com

