Gui'an New Area strebt an, ein neues Hochland der offenen Wirtschaft aufzubauen

GUIYANG, China, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug der Import und Export von Guian New Area insgesamt 698,11 Mio. USD, ein Anstieg um 112,9 % gegenüber dem Vorjahr, was 60,7 % des jährlichen Ziels entspricht. Drei neu gegründete ausländische Unternehmen erreichten 19,42 Mio. USD und übertrafen damit das gesamte Jahr 2021, und der gesamte Import und Export des grenzüberschreitenden E-Commerce erreichte 123 Mio. USD.

Starke Reformen aktivieren neue Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung

Als wichtiges Fenster für die Öffnung der Provinz Guizhou nach außen, das Hauptkampffeld der „starken Provinzhauptstadt" von Gui'an Guiyang und als Brückenkopf der offenen Wirtschaft, hat Gui'an seit diesem Jahr die Reform des Systems und des Mechanismus umgesetzt, eine unabhängige Finanzierung in der Freihandelszone eingerichtet, bestimmte Verwaltungs- und Projektgenehmigungsbefugnisse erhalten und die „internen Fähigkeiten" verbessert, wobei der Schwerpunkt auf Entwicklung und Bau, Anziehung von Investitionen und industrieller Entwicklung liegt, so das Guian New Area Management Committee.

Im Januar dieses Jahres wurde als wichtige Abteilung für die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Distrikts das Gui'an New District Investment Promotion Bureau formell gegründet, das eine Unternehmensdatenbank für Auslandsinvestitionen, Außenhandel, Dienstleistungshandel und grenzüberschreitenden E-Commerce erstellt. Es ist bestrebt, Investitionen und Außenhandelsdienstleistungen anzuziehen.

Starke Industrie baut einen Verbindungs- und Kommunikationskanal auf

Shuangkun Electronic Technology Company, gegründet im April dieses Jahres, ist ein professioneller Hersteller, der sich der Produktion und Entwicklung von Displays und Bildschirmen widmet. Es ist auch ein wichtiges Unternehmen, das eingeführt wurde, um das Display-Industrie-Cluster mit einer Gesamtinvestition von 380 Mio. Yuan aufzubauen. „Wir haben viele Aufträge erhalten", sagte der Direktor, der Produktionswert des Unternehmens werde in diesem Jahr voraussichtlich 600 Mio. bis 800 Mio. Yuan erreichen.

Shuangkun Electronic Technology ist eines der photoelektrischen Display-Industrie-Cluster-Unternehmen, das in der Guian New Area eingeführt wurde. Um ein neues Hochland der High-Level-Öffnung zu bauen, hat Gui'an New Area die Clusterentwicklung energisch umgesetzt und nach und nach ein photoelektrisches Display-Industriecluster, ein photoelektrisches Beleuchtungs-Industriecluster und ein elektronisches Remanufacturing-Industriecluster gebildet. Als nächstes wird Gui'an New Area einen industriellen Kanal bauen, der mit der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area verbunden ist, und große Fortschritte auf dem Weg zum Ziel eines Zehn-Milliarden-Außenhandelsparks machen.

Ausgezeichnete Dienstleistungen schaffen ein neues Hochland der Investition und Geschäftsentwicklung

Im Guian New Area Remanufacturing Industrial Park, wird erwartet, dass Guizhou Huajiaxin Technology Co., Ltd., in der gebundenen Wartung und Wiederaufbereitung tätig, in diesem Jahr einen Import und Export von 25 Mio. USD erreichen werde. Seit seiner Ansiedlung kommt das Unternehmen in den Genuss einer Ermäßigung der Logistikgebühren, einer aufgeschobenen Steuerzahlung, einer Mietreduzierung und anderer Vergünstigungen.

In den letzten Jahren hat die Gui'an New Area speziell eine Reihe von Richtlinien herausgegeben, um die industrielle Entwicklung der offenen Wirtschaft zu unterstützen, um die industrielle Entwicklung nach den Aspekten Fabriken und Logistik zu unterstützen und um den Unternehmen im Park eine bequeme und umfassende finanzielle Unterstützung zu bieten.

