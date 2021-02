Guide IR se classe au deuxième rang du rapport Yole au moment où le marché mondial de l'imagerie thermique infrarouge explose

WUHAN (Chine), 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Yole Développement, la firme d'études de marché et de services-conseils de renommée internationale, a publié sa dernière analyse du secteur intitulée Thermal Imagers and Detectors 2020 – COVID-19 Outbreak Impact – Preliminary Report. Le rapport révèle qu'en 2020, le marché mondial de l'imagerie thermique infrarouge a explosé. En ce qui concerne les expéditions, la société américaine FLIR se classe au premier rang avec une part de marché de 35 %, suivie de Guide Infrared avec une part de marché de 17 %. Pour la première fois, un fabricant chinois se classe parmi les deux premiers, devenant ainsi le plus grand de sa catégorie en Chine avec la part de marché la plus importante.

Cette performance exceptionnelle en 2020 est due à la maîtrise par Guide Infrared de ses propres droits de propriété intellectuelle relatifs aux détecteurs infrarouges, ceux-ci présentant les avantages d'une production à faible coût et par lots et leur permettant de maintenir des performances de haut niveau appréciées par les clients à l'échelle mondiale.

À la suite de l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020, le système à infrarouge automatisé d'avertissement de fièvre de Guide IR a été largement utilisé, notamment en Chine, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, en raison de sa large plage de détection thermique, de sa précision, de ses fonctions intelligentes et de son efficacité, en faisant un outil de sécurité de première ligne dans la prévention et le contrôle de la pandémie mondiale.

Dans le même temps, Guide Infrared offre une gamme exhaustive de produits d'imagerie thermique infrarouge, composée de caméras portatives, de systèmes en ligne, de lunettes pour l'observation nocturne, de caméras grand public pour téléphone intelligent, de caméras photoélectriques pour drones et de modules thermiques infrarouges.

Yole Développement a également prédit que d'ici 2025, la Chine occupera une part de marché de 64 % sur le marché mondial de l'imagerie thermique infrarouge. Dans les années à venir, Guide Infrared continuera de se concentrer sur la technologie infrarouge, ce qui lui donnera la possibilité de faire profiter un plus grand nombre de personnes des avantages de ses produits.

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le plus grand fabricant mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Forte de 20 années d'expérience au sein de l'industrie de la technologie infrarouge et en matière de production de masse, Guide Sensmart conçoit et propose des produits d'imagerie thermique infrarouge abordables et de haute qualité à grande échelle partout dans le monde dans l'optique de mettre l'imagerie thermique au service du public.

