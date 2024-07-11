Передовые технологии Guide Sensmart -- лучший выбор для безопасности спортивных объектов

НЮРНБЕРГ, Германия, 12 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения наиболее ожидаемого олимпийского спортивного события обеспечение безопасности объектов и проверка оборудования становятся все более важными в повседневной работе для размещения спортсменов и зрителей по всему миру. Благодаря многолетней работе в отрасли тепловидения компания Guide sensmart имеет опыт в предоставлении систем мониторинга и термографических инструментов для спортивных объектов, заводов, электростанций и других зданий.

Guide sensmart unveils the EasIR Series with IR-Perfclear technology, 4X image quality enhancement Security Essen 2024, Booth 5E31, Hall 5

Ручные тепловизоры легки, портативны и просты в эксплуатации, что позволяет персоналу легко определять температуру в любом месте и в любое время. Недавно выпущенная серия EasIR от Guide sensmart значительно улучшила как аппаратное, так и программное обеспечение по сравнению с предыдущей популярной серией PC. В ней используется модернизированный инфракрасный детектор 256x192 и впервые используется технология IR-Perfclear в режиме реального времени.

Технология сверхвысокого разрешения ИК-излучения Guide sensmart преодолевает ограничения по размеру инфракрасных детекторов и в 4 раза повышает качество изображения. Инфракрасные изображения теперь представляют более четкие детали с уменьшенным шумом, что делает даже отдельные пряди волос хорошо видимыми. Кроме того, серия EasIR оснащена 2-мегапиксельной камерой видимого света, возможностью потоковой передачи видео, записи аудио и видео, обновлениями OTA и другими функциями, что делает ее важным инструментом проверки, отличающимся простотой обработки, эффективностью и многофункциональностью.

Эти преимущества позволяют широко использовать серию EasIR в различных сценариях, включая профилактическое обслуживание оборудования, обнаружение температурных аномалий в компонентах оборудования и осмотр механического и электрического оборудования на спортивных объектах и зданиях. С помощью EasIR Series пользователи могут быстро обнаруживать, находить и устранять неисправности оборудования, обеспечивая безопасность и бесперебойную работу спортивных мероприятий.

Серия EasIR также будет представлена на выставке Security Essen 2024 в Германии с 17 по 20 сентября на стенде 5E31 (зал 5). Мы рады приветствовать вас, чтобы вы лично ознакомились с нашими последними инновациями.

О компании Guide sensmart

Компания sensmart производит систематические инфракрасные тепловизионные продукты с сетью маркетинговых услуг, которая охватывает 70 стран и регионов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideir.com/

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