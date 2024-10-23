Guide outdoor выпускает серию Powerhouse TS Gen2, предназначенную для охоты

НЮРНБЕРГ, Германия, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- С началом сезона охоты Guide outdoor представляет новый тепловизионный прицел серии TS Gen2 для охотников и любителей активного отдыха. Как специалист по наружной оптике, Guide outdoor улучшает визуальные характеристики с помощью высокочувствительного детектора 12 мкм, NETD 20 милликельвинов и AMOLED-дисплея 1920×1080. Кроме того, устройство обеспечивает бесперебойную работу в полевых условиях благодаря ряду эргономичных конструктивных особенностей.

Guide Outdoor TS Gen2 Series Thermal Imaging Scope

После своего недавнего дебюта на SSAA Show Expo 2024 новая серия TS Gen2 поразила посетителей своим тактильным корпусом, прочным классом защиты IP68, ударопрочностью 1000G и улучшенной компоновкой кнопок. Используя отзывы пользователей и идеи профессиональных охотников, собранные для предыдущего поколения, устройство обеспечивает исключительную производительность и повышенную простоту использования для охоты на открытом воздухе.

Непрерывное масштабирование, быстрая фиксация цели

Во время обнаружения и выслеживания часто используется функция увеличения и уменьшения масштаба. Для упрощения работы серия TS2 Gen2 оснащена специальным кольцом масштабирования с плавным и удобным вращением, поддерживающим увеличение до 8 раз. При появлении цели пользователи могут мгновенно увеличить масштаб и быстро зафиксировать цель.

Встроенный лазерный дальномер, точная съемка

После захвата цели встроенный лазерный дальномер измеряет расстояние до 1000 метров. В сочетании с приложением TargetIR Ballistics, которое объединяет базу данных боеприпасов и передовые баллистические алгоритмы, серия TS Gen2 помогает пользователям рассчитать предлагаемую точку прицеливания для точной стрельбы на большие расстояния.

Интеллектуальная запись, кадры на память

Чтобы запечатлеть захватывающие моменты во время съемки, серия TS Gen2 автоматически записывает 15-секундное видео со звуком и делает пять фотографий, вызванных отдачей. Никогда не пропускайте ЛУЧШИЕ охотничьи снимки.

Серия TS Gen2, созданная для охоты, будет представлена на SHOT Show 2025. Не пропустите текущее мероприятие #HuntWithGuide в социальных сетях @GuideOutdoor (Facebook/Instagram), чтобы получить шанс выиграть захватывающие призы.

О Guide outdoor

Guide outdoor, специалист по наружной оптике, разрабатывает и поставляет передовую тепловизионную оптику и оптику ночного видения для охотников, любителей активного отдыха, правоохранительных органов и спасательных команд в 70 странах. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideoutdoor.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2537033/Guide_Outdoor_TS_Gen2_Series_Thermal_Imaging_Scope.jpg