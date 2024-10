Guide outdoor lance la série Powerhouse TS Gen2 conçue pour la chasse

NUREMBERG, Allemagne, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Avec le début de la saison de chasse, Guide outdoor présente la nouvelle lunette à visée thermique TS Gen2 Series pour les chasseurs et les amateurs d'activités de plein air. Spécialiste des optiques d'extérieur, Guide outdoor optimise les performances visuelles grâce à un détecteur haute sensibilité de 12μm, une NETD de 20 millikelvins et un écran AMOLED 1920×1080. En outre, la solution offre une grande souplesse d'utilisation sur le terrain grâce à une série de caractéristiques ergonomiques.

Guide Outdoor TS Gen2 Series Thermal Imaging Scope

Après sa récente présentation à la SSAA Show Expo 2024, la nouvelle série TS Gen2 a impressionné les visiteurs par son boîtier tactile, son indice de protection IP68, sa résistance aux chocs (1000G) et la disposition améliorée de ses boutons. Prenant en compte les avis des utilisateurs et des chasseurs professionnels, la solution offre des performances exceptionnelles et une facilité d'utilisation accrue pour la chasse.

Zoom continu, verrouillage rapide de la cible

Les fonctions de zoom avant et arrière sont fréquemment utilisées lors de l'observation et de la traque. Pour simplifier l'utilisation, la série TS2 Gen2 dispose d'une bague de zoom dédiée avec une rotation fluide et pratique, permettant un agrandissement jusqu'à 8x. Lorsque la cible apparaît, les utilisateurs peuvent instantanément zoomer dessus et la verrouiller rapidement.

Télémètre laser intégré, tir précis

Une fois la cible verrouillée, le télémètre laser intégré mesure la distance jusqu'à 1 000 mètres. Associé à l'application balistique TargetIR, qui intègre une base de données de munitions et des algorithmes balistiques avancés, la TS Gen2 Series aide les utilisateurs à calculer le point de visée suggéré pour un tir précis à longue distance.

Enregistrement intelligent, partage des meilleurs moments

Pour immortaliser les meilleurs moments, la série TS Gen2 enregistre automatiquement une vidéo de 15 secondes avec son et prend cinq photos, le tout déclenché par le recul. Ne manquez jamais les MEILLEURS tirs.

La série TS Gen2, un concentré de puissance conçu pour la chasse, sera présentée au SHOT Show 2025. Ne manquez pas l'événement #HuntWithGuide en cours sur les médias sociaux @GuideOutdoor (Facebook/Instagram) pour avoir une chance de gagner des prix exceptionnels.

À propos de Guide outdoor

Spécialiste des optiques de plein air, Guide outdoor conçoit et fournit des lunettes à visée thermique et de vision nocturne avancées pour les chasseurs, les amateurs de plein air, les forces de l'ordre et les équipes de secours dans 70 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.guideoutdoor.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537033/Guide_Outdoor_TS_Gen2_Series_Thermal_Imaging_Scope.jpg