Guide Sensmart представила новые термографические устройства на ELEX SHOW SURREY 2023
08 Nov, 2023, 10:45 ET
УХАНЬ, Китай, 8 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 3 ноября успешно завершилась выставка ELEX SHOW SURREY 2023. Эта крупнейшая в Соединенном Королевстве выставка электротехнической и энергетической отраслей привлекает широкий спектр специалистов и компаний, работающих в сегменте электрооборудования. На этом мероприятии компания Guide Sensmart представила новейшую серию PR и решения для энергетики, промышленного измерения температуры, защиты от пожаров и других областей. Целью компании было предложить инновационные и полезные изделия и услуги клиентам во всем мире.
Компания Guide Sensmart активно работает над расширением ассортимента термографических устройств. В том числе портативных термокамер, термографических онлайн-устройств и интеллектуальных платформ управления устройствами Интернета вещей. Эти изделия позволяют создать эффективное, точное и надежное решение для измерения температуры по инфракрасному излучению, которое можно использовать в различных отраслях, в том числе в энергетике, промышленном производстве, здравоохранении и научных исследованиях. Характеристики измерения энергии этими устройствами отличные и отвечают различным требованиям, предъявляемыми к измерению температуры.
С 9 по 12 января 2024 года в США, в конференц-центре Лас-Вегаса пройдет выставка потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show). На этом мероприятии компания Guide Sensmart представит свои новейшие предложения, в том числе термокамеры и инфракрасные прикладные решения, предназначенные для умного производства, потребительской электроники и умных домов. Приглашаем заинтересованных лиц посетить стенд компании Guide Sensmart в центральном зале (Central Hall 21844) и лично убедиться в выдающихся возможностях инфракрасной термографической технологии.
Более того, компания Guide Sensmart также примет участие в выставке Big 5 Global 2023, которая пройдет во Всемирном торговом центре Дубай с 4 по 7 декабря. Эта выставка станет платформой для демонстрации компанией Guide Sensmart своих инновационных изделий и решений, адаптированных под отрасль систем ОВКВ. Посетителям предлагается посетить стенд компании Guide Sensmart в зале 1, зоне 50, где они смогут принять участие в конструктивном обсуждении и лично познакомиться с новыми инфракрасными устройствами компании.
О компании Guide Sensmart
Guide Sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает сетью маркетинговых услуг, охватывающей 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268640/Guide_Sensmart_Team_at_the_Elex_Show_Surrey_2023.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268641/CES_______1080x1080.jpg
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