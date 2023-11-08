Guide Sensmart представила новые термографические устройства на ELEX SHOW SURREY 2023

УХАНЬ, Китай, 8 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 3 ноября успешно завершилась выставка ELEX SHOW SURREY 2023. Эта крупнейшая в Соединенном Королевстве выставка электротехнической и энергетической отраслей привлекает широкий спектр специалистов и компаний, работающих в сегменте электрооборудования. На этом мероприятии компания Guide Sensmart представила новейшую серию PR и решения для энергетики, промышленного измерения температуры, защиты от пожаров и других областей. Целью компании было предложить инновационные и полезные изделия и услуги клиентам во всем мире.

Guide Sensmart Team at the Elex Show Surrey 2023 Guide Sensmart Invitation Letter to CES 2024

Компания Guide Sensmart активно работает над расширением ассортимента термографических устройств. В том числе портативных термокамер, термографических онлайн-устройств и интеллектуальных платформ управления устройствами Интернета вещей. Эти изделия позволяют создать эффективное, точное и надежное решение для измерения температуры по инфракрасному излучению, которое можно использовать в различных отраслях, в том числе в энергетике, промышленном производстве, здравоохранении и научных исследованиях. Характеристики измерения энергии этими устройствами отличные и отвечают различным требованиям, предъявляемыми к измерению температуры.

С 9 по 12 января 2024 года в США, в конференц-центре Лас-Вегаса пройдет выставка потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show). На этом мероприятии компания Guide Sensmart представит свои новейшие предложения, в том числе термокамеры и инфракрасные прикладные решения, предназначенные для умного производства, потребительской электроники и умных домов. Приглашаем заинтересованных лиц посетить стенд компании Guide Sensmart в центральном зале (Central Hall 21844) и лично убедиться в выдающихся возможностях инфракрасной термографической технологии.

Более того, компания Guide Sensmart также примет участие в выставке Big 5 Global 2023, которая пройдет во Всемирном торговом центре Дубай с 4 по 7 декабря. Эта выставка станет платформой для демонстрации компанией Guide Sensmart своих инновационных изделий и решений, адаптированных под отрасль систем ОВКВ. Посетителям предлагается посетить стенд компании Guide Sensmart в зале 1, зоне 50, где они смогут принять участие в конструктивном обсуждении и лично познакомиться с новыми инфракрасными устройствами компании.

О компании Guide Sensmart

Guide Sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает сетью маркетинговых услуг, охватывающей 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/.

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