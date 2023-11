Sensmart a apporté de nouveaux produits de thermographie à ELEX SHOW SURREY 2023

WUHAN Chine, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ELEX SHOW SURREY 2023 s'est terminé avec succès le 3 novembre. Ce salon est le principal événement du Royaume-Uni pour les industries électriques et de l'énergie, et il attire un large éventail de professionnels et d'entreprises du secteur des équipements électriques. Lors de l'événement, Guide Sensmart a présenté sa dernière série PR et ses solutions pour l'énergie électrique, la mesure de la température industrielle, la protection incendie et d'autres domaines. L'objectif de l'entreprise est d'offrir des produits et services innovants et utiles aux clients du monde entier.

Guide Sensmart Team at the Elex Show Surrey 2023 Guide Sensmart Invitation Letter to CES 2024

Guide Sensmart travaille activement à élargir sa gamme de produits de thermographie. Cela comprend des caméras thermiques portables, des appareils de thermographie en ligne et des plateformes de gestion IoT intelligentes. Ces produits offrent une solution de mesure de la température infrarouge efficace, précise et fiable, qui peut être utilisée dans de nombreuses industries, y compris l'énergie électrique, la fabrication industrielle, la santé médicale et la recherche scientifique. La performance de mesure de la température de ces produits est excellente et peut répondre aux divers besoins de mesure de température.

Du 9 au 12 janvier 2024, le Consumer Electronics Show (CES) se tiendra au Las Vegas Convention Center aux États-Unis. Au cours de cet événement, Guide Sensmart présentera ses dernières offres, notamment des caméras thermiques et des solutions d'application infrarouge conçues pour la fabrication intelligente, l'électronique grand public et les maisons intelligentes. Les personnes intéressées sont invitées à visiter le stand de Guide Sensmart situé dans le hall central 21844 pour découvrir les capacités remarquables de la technologie de thermographie infrarouge.

En outre, Guide Sensmart participera également au salon Big 5 Global 2023, qui aura lieu au Dubai World Trade Center du 4 au 7 décembre. Cette exposition servira de plateforme à Guide Sensmart pour présenter ses produits et solutions innovants adaptés spécifiquement à l'industrie du CVCA. Les visiteurs sont invités à découvrir le stand de Guide Sensmart situé dans le Hall 1, Zone 50, où ils peuvent participer à des discussions intéressantes et des expériences pratiques avec les nouveaux produits infrarouges de la société.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart fabrique des systèmes d'imagerie thermique infrarouge, avec un réseau de services de marketing couvrant 70 pays et régions du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://www.guideir.com/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268640/Guide_Sensmart_Team_at_the_Elex_Show_Surrey_2023.jpg