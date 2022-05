Guide Sensmart a lancé son nouveau monoculaire thermique portatif TK

Équipé du nouveau détecteur infrarouge développé par Guide et d'une technologie de traitement d'image brevetée, le nouveau TK capture des images nettes et comprend des fonctionnalités puissantes telles que l'enregistrement d'images et de vidéos, le zoom continu, la distance approximative et la fonction PIP. Différents modes scène permettent une observation personnalisée des images.

Ce monoculaire thermique Guide a été exposé pour la première fois au HuntEx2022 qui s'est tenu du 22 au 24 avril à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Contre toute attente, une panne de courant a laissé les visiteurs dans l'obscurité lors de la dernière journée, ce qui n'a pourtant pas exaspéré les visiteurs au stand Guide Sensmart. Ils ont utilisé la fonction vision nocturne de la caméra thermique. La conception très ergonomique la rend utilisable à une main et portative, et le bouton différentiel permet de l'utiliser dans l'obscurité totale. Les visiteurs apprécient l'incroyable qualité d'image et veulent à tout prix le manipuler. La détection jusqu'à 3 km assure la vision longue portée et la sécurité nécessaires à l'observation des animaux.

La caméra thermique est un outil de reconnaissance des cibles passif et sans contact. Elle est dissimulée et difficile à démasquer, facilitant ainsi l'observation des animaux rapides en toute sécurité. Trois modes scène sont essentiellement destinés aux animaux et son oculaire LCOS empêche la condensation et la buée permettant ainsi aux utilisateurs de garder une visibilité nette.

À l'exception du TK Gen2, Guide Sensmart présentera ses nouveaux produits et solutions au salon MILIPOL QATAR qui aura lieu du 24 au 26 mai 2022 au Doha Exhibition & Convention Center.

Au stand n°C070, Guide Sensmart présentera des imageurs thermiques innovants pour les secteurs du pétrole et de la métallurgie, de la mécanique et de l'électricité et du maintien de l'ordre. Des spécialistes des produits et des applications seront disponibles pour discuter des exigences spécifiques des utilisateurs.

Rendez-vous sur le stand Guide Sensmart pour découvrir toutes les offres de l'entreprise.

