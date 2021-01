Guide Sensmart lança novo sistema infravermelho de alarme de febre série Guide QT para medição de temperatura de fácil instalação em 5 minutos

A característica mais marcante do sistema infravermelho de alarme de febre da série Guide QT com imagens térmicas infravermelho é a configuração mínima e fácil instalação. O produto consiste em apenas uma câmera térmica, um monitor e um software correspondente. Além disso, todo o processo de instalação leva apenas cinco minutos. Também apresenta compatibilidade com versões anteriores, o que significa que os usuários podem conectar computadores antigos ao Guide QT, ampliando assim a utilidade e a vida útil dos dispositivos mais antigos.

Como a mais recente adição da linha de produtos para detecção de febre da Guide Sensmart, a nova série QT é altamente precisa e eficiente em termos de detecção de temperatura. Câmera térmica Guide QT com um corpo negro integrado e ultracompacto para medir a temperatura de até 120 pessoas por minuto em um raio de cinco metros e com precisão de ±0,3°C.

Os modelos QT200 e QT210 são equipados com o módulo de imagem térmica infravermelho proprietário TIMO, com baixo consumo de energia, perfil pequeno e baixo custo. O módulo de imagem térmica Guide TIMO pode ser facilmente integrado à Inteligência Artificial e Internet das Coisas (AIoT), terminais inteligentes, eletrônicos de consumo e outros dispositivos para facilitar uma medição de temperatura mais inteligente.

A CES 2021 será realizada on-line de 11 a 14 de Janeiro. O novo sistema infravermelho de alarme de febre série Guide QT também será apresentado no estande virtual da Guide Sensmart.

A Guide Sensmart é a subsidiária da Guide Infrared (SZ.002414), o fabricante líder mundial de sistemas infravermelhos de imagem térmica. Graças à experiência de 20 anos da nossa empresa do grupo no setor infravermelho e na capacidade de produção em massa, a Guide Sensamrt desenvolve e oferece produtos de imagem térmica de alta qualidade e acessíveis em todo o mundo em grande escala com o objetivo de beneficiar o público por meio de imagens térmicas. Para mais informações, acesse https://www.guideir.com (siga @GuideSensmart no Facebook/Linkedin/Twitter/Youtube).

