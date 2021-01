Guide Sensmart lance la gamme de systèmes infrarouges de détection de la fièvre Guide QT qui s'installent facilement en 5 minutes

Les caractéristiques les plus impressionnantes de la gamme de systèmes de détection de la fièvre par infrarouge Guide QT sont sa configuration minimale et son installation facile. Chaque produit se compose uniquement d'une caméra thermique et d'un écran et est accompagné d'un logiciel. De plus, l'installation ne dure que cinq minutes au total. Guide QT est également rétrocompatible, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent y connecter leurs vieux ordinateurs, dont ils peuvent ainsi prolonger l'utilité et la durée de vie.

Dernière arrivée dans la série de produits de dépistage de la fièvre de Guide Sensmart, les systèmes de détection de la fièvre par infrarouge de la gamme Guide QT donnent des résultats très précis et sont très efficaces. La caméra thermique de Guide QT, qui est dotée d'un boîtier noir intégré ultracompact, permet de prendre la température d'un maximum de 120 personnes par minute dans un rayon de 5 mètres à ±0,3 °C près.

Les modèles QT200 et QT210 de la gamme sont équipés du module d'imagerie thermique à infrarouge breveté TIMO, qui se distingue par sa faible consommation d'énergie, sa taille compacte et son faible coût. Le module d'imagerie thermique TIMO de Guide Sensmart peut être facilement intégré à l'intelligence artificielle des objets, à des terminaux intelligents, à des appareils électroniques grand public et à d'autres dispositifs pour créer des solutions de prise de la température plus intelligentes.

Le salon CES 2021 se tiendra en ligne du 11 au 14 janvier. La nouvelle gamme de systèmes de détection de la fièvre par infrarouge Guide QT sera présentée au public pour la première fois au kiosque virtuel de Guide Sensmart.

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le plus grand fabricant mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Forte de 20 années d'expérience au sein de l'industrie de la technologie infrarouge et en matière de production de masse, Guide Sensmart conçoit et propose des produits d'imagerie thermique infrarouge abordables et de haute qualité à grande échelle partout dans le monde dans l'optique de mettre l'imagerie thermique au service du public. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.guideir.com (suivez @GuideSensmart sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube).

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1418827/Guide_QT_Series_IR_Fever_Warning_System_Supermarket.mp4

