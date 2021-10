Guide Sensmart lance la série Norma TN430/TN450

Guide Sensmart a lancé la série Norma TN de jumelles thermiques, dont les TN430 et TN450, conçues pour la chasse et d'autres activités de plein air. Comme les jumelles traditionnelles, la série s'adapte aux habitudes existantes des chasseurs en combinant parfaitement le design traditionnel et la technologie infrarouge moderne.

La série TN est équipée d'un détecteur 400 X [email protected]μm et d'objectifs 35/50 mm en option. Elle est également dotée d'un écran couleur OLED haute définition 1024 x 768 et d'un écartement des pupilles réglable de 60 à 70 mm, ce qui permet d'éviter l'inconfort causé par les images fantômes et autres problèmes des jumelles ordinaires. Avec la série TN, les utilisateurs se sentent plus à l'aise lorsqu'ils observent des cibles pendant une longue période.

Tous les boutons de la série sont en relief pour un accès facile dans l'obscurité. Les boutons sont conçus ergonomiquement et offrent une superbe sensation au toucher. Ils allient l'esthétique et la simplicité d'utilisation.

Il convient de noter que la série TN est dotée d'un système de télémétrie laser, qui fonctionne jusqu'à 3 000 mètres de distance et donne des mesures précises jusqu'à 600 mètres avec une précision de ±1 mètre. Il n'est pas inférieur aux télémètres laser professionnels.

La série prend en charge la connectivité WIFI pour le contrôle à distance et le partage facile. Une application permet de prendre des photos, d'enregistrer des opérations, de partager et d'utiliser d'autres fonctions sur un téléphone portable. Grâce aux différents capteurs intégrés, notamment le récepteur GPS, la boussole et le gyroscope, le gadget est adapté pour différents scénarios de chasse avec une expérience améliorée.

Les jumelles de la série TN sont très compétitives en termes d'effet d'image, de confort d'observation et de fonctions, et devraient être le choix des amateurs de plein air.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1671330/TN430TN450.jpg

SOURCE Guide Sensmart