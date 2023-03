Guide Senssmart lança nova mira térmica para rifle Série TR na IWA 2023

WUHAN, China, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Guide Sensmart, principal fabricante de imagens térmicas, acaba de participar da Enforce Tac 2023, feira internacional para profissionais militares e de segurança pública, para mostrar seus produtos térmicos clássicos, que obtiveram uma tremenda resposta. E agora, eles estão chegando à IWA 2023.

Guia Sensmart no FormTac (PRNewsfoto/Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd) Guia Sensmart na IWA. (PRNewsfoto/Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd)

Nos últimos 40 anos, a IWA OutdoorClassics tornou-se a principal feira internacional de caça, tiro esportivo, equipamentos para atividades ao ar livre e aplicações de segurança civil e oficial. Desta vez, a Guide Sensmart levará todos os seus produtos de imagem térmica mais populares para a IWA, incluindo o monóculo de imagem térmica portátil Série TK Gen2, os binóculos térmicos portáteis Série TN, o riflescope de imagem térmica Série TU e a recém-desenvolvida mira térmica para rifle Série TR, entre outros.

A Série TR adota o sensor de 12um com resolução de 640 × 512, tela OLED de 1024 × 768 e alívio ocular de 48 mm, mais adequado para fazer pontaria. Com o poderoso sensor e algoritmo de imagem, é fornecida uma melhor qualidade de imagem. Três lentes diferentes, de 25 mm, 35 mm e 50 mm, oferecem mais opções. Os usuários podem ajustar o brilho e o contraste da imagem, proporcionando melhor praticabilidade. A bateria 18650, de substituição rápida e fácil, permite cinco horas de operação. A função de definir a altura do alvo para o telêmetro pode se adaptar ao tamanho da presa em diferentes áreas. E a primeira notificação de intervalo permite que os usuários definam a altura da presa e o alcance efetivo. Os usuários podem determinar facilmente se a presa entra no alcance por meio da linha de notificação na interface. Para satisfazer diferentes requisitos de caça dos usuários, dez retículas diferentes são projetadas para a escolha. É adotado o sensor de 12um mais avançado, que possui maior ampliação visual e faixa de detecção. A Série TR também apresenta resistência a choques excepcionalmente alta, de até 800G. Comparada com os riflescopes anteriores, a Série TR tem mais vantagens, especialmente em peso e duração da bateria.

A IWA 2023 está chegando! Não deixe de visitar a Guide Sensmart no estande nº 513, no Hall 4A, para experimentar em primeira mão a mais recente tecnologia de dispositivos. Vejo você em Nuremberg!

IWA OutdoorClassics

Sobre a Guide Sensmart

Fundada em 2016, a Guide Sensmart se concentra no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de imagem térmica infravermelha para aplicações comerciais. Para mais informações, acesse https://www.guideir.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013288/Guide_Sensmart_Enforce_Tac.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013289/Guide_Sensmart_IWA.jpg

FONTE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

