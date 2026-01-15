Guillermo Rodriguez de Jimmy Kimmel Live lanza la salsa de Guillermo: ¡ahora puedes comerte el sueño americano!

LOS ÁNGELES, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Guillermo Rodríguez, el compañero más adorable en la historia de la televisión nocturna, está extendiendo sus alas y volando hacia la sección refrigerada de las tiendas de comestibles con el lanzamiento de Guillermo's Salsa.

Hecho fresco. Hecho audaz. ¡Hecho por un hombre que pasó de guardia de seguridad a compañero a salsa!

Guillermo's Salsa se cofundó con Chris Kirby, fundador de Ithaca Hummus, la marca conocida por sacar el hummus del pasillo de alimentos saludables y llevarlo a la vida de las personas. Kimmelot Labs liderará la creatividad y el marketing de la marca.

Guillermo's Salsa debuta el 15 de enero de 2026 en ubicaciones de Costco en el noreste, marcando el primer lanzamiento minorista importante de la marca (visita www.guillermos.com para conocer las ubicaciones exactas de las tiendas y, ya que estás en ello, ¡únete al Club del bigote!). Se planea un despliegue nacional más amplio a lo largo de 2026, con socios minoristas adicionales que se anunciarán pronto.

"Soñé con esta salsa en 2003", dijo Guillermo Rodríguez. "Ahora puedes comerte mi sueño americano. Está hecho con ingredientes hermosos que todos pueden pronunciar ".

Guillermo's Salsa se basa en la idea de que lo simple es lo mejor: ingredientes reales, cero tonterías y un sabor que ofrece. Es una salsa fresca y fría hecha con tomates picados, jugo de limón, cebolla, cilantro y pimientos, como solía hacerlo la abuela de Guillermo. No como las cosas sospechosas en un frasco que dura dos años.

"Guillermo no finge nada, y este producto tampoco", dijo Chris Kirby, fundador de Ithaca Hummus y cofundador de Guillermo's. "No nos propusimos hacer una 'marca de celebridades'. Nos propusimos hacer una salsa digna de la historia de Guillermo y lo suficientemente buena como para ganar un lugar permanente en los corazones (y carros) de las personas ".

La salsa de Guillermo vendrá en tres niveles de calor , porque parece que no podemos ponernos de acuerdo en nada en estos días.

Leve

Guillermo puede ser uno de los hombres más calientes de la televisión, pero entiende que no todos pueden soportar tanto calor. Mild ofrece un sabor fresco de granja con solo un susurro de fuego. Porque los que no tienen piedad también son personas (probablemente).

Medio

No demasiado caliente. No demasiado suave. Correcto. Elaborado con tomate picado, jugo de lima, cilantro y un poquito jalapeño. El tipo de salsa que te hace cosquillas en el bigote y te hace bailar como Guillermo después de un trago de tequila.

Caliente

¿Decidir entre el calor y el sabor? ¿Por qué no los dos? Guillermo's Hot Salsa sube la temperatura con habañero para una patada más picante que una telenovela y un sabor igual de delicioso.

La salsa de Guillermo viene fría, sorprendentemente fresca y preparada para el desayuno, el almuerzo, la noche de tacos, el día del juego o el martes a las 2:17 p. m. con esa bolsa de papas fritas que no querías terminar.

Para más información, visite www.guillermos.com

Enlace de video: Guillermo's - Eat the American Dream

Acerca de Guillermo

Guillermo es una creación de Guillermo Rodríguez y el fundador de Ithaca Hummus, Chris Kirby. Basada en el sueño americano, Guillermo's fue creada para aportar energía fresca a la categoría de alimentos hispanos. La salsa de Guillermo, hecha con ingredientes reales y frescos, será la primera expresión de la visión general de la marca, difundiendo alegría y amor en todo Estados Unidos.

Acerca de Guillermo Rodríguez

Al igual que sus compañeras superestrellas Madonna, Oprah y Godzilla, Guillermo es instantáneamente reconocible por un solo nombre. Ha estado trabajando en Jimmy Kimmel Live durante 23 años. Descubierto en el estacionamiento donde trabajaba como guardia de seguridad, Guillermo se convirtió en una parte querida y regular del espectáculo. Guillermo aparece todas las noches junto a Jimmy y con frecuencia aparece en sus propios segmentos icónicos en la alfombra roja de los Oscar, en viajes por carretera a través del país y en cualquier lugar donde pueda beber tequila o ver a su "esposa" Charlize Theron. Residente de California y ciudadano estadounidense desde 2005, Guillermo cuenta entre sus cosas favoritas ver fútbol, comer comida mexicana, pasar tiempo con la familia y participar en los deportes de su hijo.

Acerca de Kimmelot

Establecida en 2018, Kimmelot sirve como el laboratorio creativo de Jimmy Kimmel, desarrollando y produciendo galardonados programas de televisión, programación digital, películas, aplicaciones móviles y productos. Su agencia de marketing interna, Kimmelot Labs, resuelve los desafíos comerciales para los clientes a través de entretenimiento de marca y soluciones basadas en la cultura y el contenido. Las producciones de Kimmelot incluyen la serie de ABC "The Prank Panel", el exitoso programa de juegos de ABC "Generation Gap" protagonizado por Kelly Ripa, "Mark Rober's Revengineers" para Discovery, los múltiples especiales "Live in Front of a Studio Audience" de ABC ganadores del premio Emmy® con el fallecido Norman Lear, "Crank Yankers" para Comedy Central, el documental de cuatro partes de ESPN "Once Upon a Time in Queens", "High Hopes" de Hulu, "Super Maximum Retro Show" de VICE TV, "Who Wants To Be A Millionaire" de ABC y "Jimmy Kimmel Live".

