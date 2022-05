Gunzilla Games anuncia Off The Grid

Un Battle Royale como ningún otro, en OTG, 150 jugadores luchan entre sí en escaramuzas PvP (Player Vs Player), así como en misiones de historia PvE (Player Vs Environment) usando el mismo mapa habitado por otros jugadores en tiempo real. Los jugadores tienen la libertad de controlar cómo se desarrolla la dura historia, y cada decisión que se tome tendrá un impacto directo en el juego de todos. El núcleo de la experiencia y la estructura narrativa profunda es la forma única en que los jugadores pueden crear, personalizar e intercambiar sus artículos en el juego entre sí. En OTG, las líneas entre el héroe y el villano se vuelven borrosas, a la vez que los jugadores luchan por sobrevivir en las batallas corporativas encubiertas del futuro.

Al comentar sobre OTG, Neill Blomkamp, CVO, indicó: "Con OTG, nuestra ambición no es solo crear Battle Royale 2.0 agregando una progresión profunda del jugador, sino construir un mundo en evolución diseñado para tomar vida propia, cambiando de forma inesperada. formas cada vez que un jugador se reincorpora al juego. Con un enfoque innovador del flujo de sesión central de Battle Royale y una experiencia narrativa profunda, agregamos un propósito a cada elemento del juego, lo que permite a los jugadores volver a visitar el mundo OTG repetidamente donde siempre hay algo nuevo para encontrar y explorar, y para nosotros expandirnos".

Acerca de Gunzilla:

Fundada en 2020, Gunzilla Games es un desarrollador AAA nuevo e independiente que trabaja en su IP de disparos multijugador de próxima generación en tres ubicaciones metropolitanas: Frankfurt, Alemania (sede central); Los Ángeles, Estados Unidos; y Kiev, Ucrania. La empresa está dirigida por medio del consejero delegado emprendedor en serie, Vlad Korolev y el CSO, Alexander Zoll. Gunzilla se basa en el deseo de innovar y superar los límites de la industria.

El formidable equipo de talentos de Gunzilla proviene de una variedad de estudios y editores líderes en la industria, incluidos Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ y más. El guionista, director y productor nominado al Oscar, Neill Blomkamp, se unió a Gunzilla como director visionario. Además, el equipo cuenta con veteranos de la industria como el escritor de videojuegos Olivier Henriot, quien ayudó a dar forma a la historia de juegos tan notables como Assassin's Creed, The Division, Far Cry y muchos más, y Richard K. Morgan, el autor de la serie Altered Carbon, que desde entonces se ha adaptado a un popular programa de Netflix. El director de tecnología de Gunzilla, Timur Davidenko, dirigió el desarrollo de CryEngine como director técnico y trabajó en Far Cry, Warface y Crysis. El director de arte Jussi Keteli estuvo involucrado en la icónica serie Gears of War, Star Citizen y Hunt: Showdown.

