Gunzilla Games anuncia Off The Grid, um Battle Royale de última geração com forte foco na progressão narrativa

Ambientado em um futuro distópico, o game em estilo cyberpunk pretende desenvolver o gênero por meio de forte ênfase na progressão narrativa, sob a liderança do diretor visionário Neill Blomkamp e do roteirista Richard K. Morgan. Além disso, o veterano do setor Olivier Henriot ( Far Cry, Assassin's Creed) assume o papel de diretor narrativo executivo, garantindo uma abundância de talentos de alto nível para dar vida ao mundo do OTG.

Um Battle Royale como nenhum outro, no OTG, 150 jogadores combatem uns contra os outros em conflitos de PvP (jogador contra jogador) e participam de missões narrativas de PvE (jogador contra ambiente), utilizando o mesmo mapa habitado por outros jogadores em tempo real. Os jogadores têm a liberdade de controlar a forma como a intensa história se desenrola, com cada decisão tomada impactando diretamente o jogo de todos. A essência da experiência e da profunda estrutura narrativa é a maneira única como os jogadores podem criar, personalizar e negociar entre si seus itens dentro do jogo. No OTG, os limites entre heróis e vilões não ficam claros à medida que os jogadores lutam para sobreviver às batalhas corporativas secretas do futuro.

Ao comentar sobre o OTG, o diretor visionário Neill Blomkamp disse: "Com o OTG, nossa ambição não é só criar o Battle Royale 2.0, adicionando uma progressão profunda do jogador, mas também construir um mundo em evolução criado para ter uma vida própria e que muda de forma inesperada cada vez que um jogador entra novamente no jogo. Com uma abordagem inovadora para o fluxo de sessão central do Battle Royale e uma profunda experiência narrativa, adicionamos propósito a cada elemento do game, permitindo que os jogadores revisem repetidamente o mundo OTG, onde sempre há algo novo a encontrar e explorar, e para onde podemos expandir."

Mais informações sobre o OTG serão anunciadas nos próximos meses. Para garantir que você não perca nenhuma atualização e para mais informações sobre a Gunzilla e o OTG, siga o estúdio (www.twitter.com/gunzillagames), Instagram (www.instagram.com/gunzillagames) e Facebook (www.facebook.com/gunzillagames).

Sobre a Gunzilla:

Fundada em 2020, a Gunzilla Games é uma desenvolvedora de jogos AAA independente e inovadora, que está desenvolvendo sua PI de jogos de tiros de última geração para múltiplos jogadores em três metrópoles: Frankfurt, na Alemanha (sede); Los Angeles, nos EUA; e Kiev, na Ucrânia. A empresa é dirigida pelo empreendedor serial e seu CEO, Vlad Korolev, e por seu diretor de vendas, Alexander Zoll. A Gunzilla tem como base o desejo de inovar e expandir os limites do setor.

A extraordinária equipe de talentos da Gunzilla vem de vários estúdios e editoras líderes do setor, como Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ, entre outros. O roteirista, diretor e produtor indicado ao Oscar Neill Blomkamp ingressou na Gunzilla como diretor visionário. Além dele, a equipe conta com veteranos do setor como o autor de videogames Olivier Henriot, que ajudou a traçar as histórias de jogos notáveis como Assassin's Creed, The Division, Far Cry e muitas outras, e Richard K. Morgan, autor da série Altered Carbon, que desde então foi adaptada para um programa popular da Netflix. Timur Davidenko, diretor de tecnologia da Gunzilla, liderou o desenvolvimento de CryEngine como diretor técnico e trabalhou em Far Cry, Warface e Crysis. O diretor de arte Jussi Keteli esteve envolvido na icônica série Gears of War, Star Citizen e Hunt: Showdown.

