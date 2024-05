Guo Wei de Digital China partage un « échantillon chinois » de l'innovation numérique mondiale avec la London Business School

LONDRES, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 21 mai, sur invitation de la London Business School (LBS), Guo Wei, président de Digital China, a participé à la conférence très prisée « Gérer les entreprises numériques », et s'est entretenu avec un groupe de futurs chefs d'entreprise. En se concentrant sur les thèmes de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique, il a transmis la philosophie et les pratiques numériques des entreprises chinoises à l'ère de la civilisation numérique.

Digital China's Guo Wei and Professor Julian Birkinshaw

Digital China, acteur majeur de l'économie numérique chinoise, a mis à profit plus de 20 ans d'engagement profond dans l'industrie de l'information du pays pour embrasser le pouvoir de la numérisation. Cette démarche a abouti à ce que Guo Wei appelle « le plan d'action dynamique de la Chine pour la transformation numérique », qui trace la voie d'une métamorphose numérique distincte. Le récit de la transformation numérique de la Chine a notamment été intégré à la bibliothèque de cas réputée de la LBS, ce qui souligne son importance en tant qu'instrument d'enseignement.

Dans sa conférence, Guo Wei a souligné que l'économie numérique constitue désormais l'épine dorsale de l'offre, la technologie numérique apparaissant comme le principal catalyseur de l'expansion économique. Le rythme accéléré de la numérisation mondiale nous propulse dans une ère de civilisation numérique. Pour les multinationales, les stratégies numériques sont devenues des stratégies d'entreprise, et l'accumulation de données constitue le levier essentiel de l'innovation commerciale. Au milieu de cette évolution, l'intégration numérique-cloud alimentée par l'IA représente une innovation technologique perturbatrice, prête à revigorer le paysage mondial. Digital China se sent honorée de reprendre son rôle dans les référentiels de cas des écoles de commerce internationales d'élite, apportant ainsi des connaissances au monde universitaire. Cette reconnaissance signifie que la perspicacité des entreprises chinoises en matière de numérique et d'IA trouve un écho dans le monde entier, illustrant des pratiques de classe mondiale.

Le professeur Julian Birkinshaw, vice-doyen et professeur de stratégie et d'entrepreneuriat à la LBS, a déclaré : « En tant qu'institution mondiale, nous recherchons constamment des cas exemplaires dans le monde entier. Digital China a été choisie non seulement en raison de son importance en Chine, mais aussi de sa mise en œuvre sophistiquée des technologies numériques, qui démontre sa capacité d'adaptation et offre à nos étudiants des informations inestimables sur le milieu des affaires contemporain. L'histoire de Digital China résume la philosophie de M. Guo Wei : la numérisation n'est pas un simple processus ; elle incarne la raison d'être des entreprises. Cette philosophie sous-tend notre décision de présenter Digital China dans nos études de cas. »