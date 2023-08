Gupshup lança ACE LLM por domínio específico para transformar as experiências conversacionais

Os ACE LLMs são uma família de modelos de domínio específicos, criados com o objetivo de transformar a experiência de conversação empresarial. Construídos sobre modelos básicos, os ACE LLMs são ajustados para setores e funções específicas, com proteções e controles integrados

SÃO FRANCISCO, Calif., 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Gupshup , principal plataforma de engajamento conversacional do mundo, anunciou hoje o lançamento do ACE LLM , uma família de domínios específicos com grandes modelos de linguagem, especializados em funções como marketing, comércio, suporte, RH e TI, e setores como bancos, varejo, serviços públicos e muito mais. Criado com base em modelos fundamentais, como o Llama 2 da Meta, OpenAI GPT-3.5 Turbo, Mosaic MPT, Flan T-5 e outros, o ACE LLM foi meticulosamente adaptado para funções e setores específicos e também é equipado com controles de segurança e proteções de nível empresarial.

ACE LLM: Purpose-built for enterprises

O ACE LLM permite que as empresas transformem de forma rápida e eficaz as experiências de conversação em vários estágios do ciclo de vida do cliente. Desde a descoberta de produtos, a geração de leads e o comércio até a solução de problemas e o suporte ao cliente, esses modelos permitem interações mais precisas e semelhantes às humanas, fornecidas com velocidade, escala e conformidade, juntamente com a governança de dados, mantendo um custo total de propriedade mais baixo.

Disponível em tamanhos de 7 a 70 bilhões de parâmetros, o ACE LLM gera texto em mais de 100 idiomas como espanhol, português, francês, alemão, bahasa, árabe, mandarim, hindi e inglês, entre outros. O ACE LLM pode ser ainda mais poderoso em conjunto com as jornadas integradas à Plataforma de Engajamento Conversacional da Gupshup , pois permite conversas comerciais orientadas por objetivos que geram conversões.

Em uma pesquisa realizada recentemente pela Gartner, 68% dos líderes executivos acreditavam que os benefícios da IA generativa superaram seus riscos. No entanto, apesar desse reconhecimento generalizado, o uso corporativo da IA generativa em todo o mundo foi prejudicado devido a preocupações com custos e segurança de dados. O ACE LLM aborda esses problemas, permitindo que as empresas aproveitem o poder transformador da IA generativa.

As proteções incorporadas no ACE LLM eliminam respostas irrelevantes e fora de contexto. Quando combinado com a base de conhecimento de uma empresa, o aumento nos níveis de precisão e transparência torna o resultado pronto para lidar com conversas dinâmicas de usuários. Além disso, esse LLM exclusivo também oferece suporte a controles de nível empresarial para precisão, limites de dados de origem, tom, auditoria, modo de ensino para respostas não generativas, testes automatizados e análises.

"Para aproveitar todo o poder dos LLMs de base, as empresas precisam ajustá-los aos seus requisitos de domínio e inserir proteções adicionais sobre segurança, conformidade e relevância, além de garantir a residência dos dados e a eficiência de custos", diz Beerud Sheth, CEO e cofundador da Gupshup. "A Gupshup está entusiasmada em lançar a família de modelos de domínio ACE LLM, que são personalizados para preencher essa lacuna, permitindo assim que as empresas transformem as experiências do cliente."

O ACE LLM está disponível na nuvem pública da Gupshup e também oferece opções de implantação com suporte para residência de dados específicos da região ou nuvem privada empresarial (VPC) com alta escalabilidade.

A Gupshup é pioneira na utilização de grandes modelos de linguagem de domínio específicos (LLMs) e ajustados para automatizar a criação de chatbots de nível empresarial com proteções adequadas. Em janeiro de 2023, lançou o Auto Bot Builder, uma ferramenta que usa LLMs para criar chatbots avançados para empresas de forma automática e sem esforço. Inicialmente, o Auto Bot Builder usava o GPT-3 da OpenAI como modelo básico e, desde então, passou a oferecer suporte a modelos de domínio específicos com ajuste fino baseados no Llama 2, criados especificamente para conversas corporativas.

Para obter mais detalhes, visite: www.gupshup.io .

