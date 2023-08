Gupshup lança plataforma de ponta a ponta para anúncios que direcionam para o WhatsApp - Novo produto possui atribuição abrangente de funil e otimização impulsionada por Inteligência Artificial

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Gupshup , principal plataforma de engajamento em conversas do mundo, revelou hoje, 3 de agosto, o seu recente produto, o Click-To-WhatsApp Ads Manager, uma ferramenta completa que capacita as marcas a aproveitarem o poder do CTWA (Clique para WhatsApp). O foco principal deste lançamento é capacitar as marcas a obterem insights de desempenho acionáveis por meio de atribuição precisa, ao mesmo tempo em que gerenciam todos os aspectos do processo por meio de uma única ferramenta abrangente e fácil de usar. Este anúncio é o primeiro do tipo e representa um grande avanço na publicidade conversacional de última geração.

A ferramenta possibilita atribuição precisa em vários níveis de granularidade, incluindo campanha, grupo de anúncios e anúncio individual. Ela fornece uma análise abrangente do desempenho da campanha e do retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS). Ao extrair dados tanto do Meta Ads Manager quanto da plataforma de conversas da Gupshup, ela é capaz de os agrupar para fornecer insights profundos e acionáveis.

O módulo de otimização utiliza esses insights para aprimorar o desempenho por meio de testes A/B de alocações de anúncios, conteúdo dos anúncios, jornadas do bot, regras de campanha de remarketing e muito mais. Ou seja, tudo isso é possível porque ele usa a Inteligência Artificial Generativa para recomendar, ou até mesmo fazer alterações nas criações dos anúncios. Os dados de último clique também podem ser enviados de volta para a plataforma do Meta por meio da sua API de conversões para melhorar o direcionamento dos anúncios.

Com a automação integrada de ponta a ponta da publicidade conversacional, as marcas podem configurar rapidamente e facilmente jornadas conversacionais, além de vinculá-las a campanhas, grupos de anúncios ou anúncios individuais. Assim, leads qualificados fluem automaticamente para uma plataforma de dados do cliente, juntamente com o histórico da conversa e metadados relacionados, permitindo que as marcas coletem dados de primeira parte.

Os anunciantes podem configurar campanhas de remarketing, acionadas por tempo, evento ou manualmente, e vinculá-las a campanhas específicas. Os leads qualificados podem ser apresentados com a opção de efetuar a transação e pagar imediatamente ou serem redirecionados opcionalmente para um chatbot ou agente humano para impulsionar a conversão, seja imediatamente ou no futuro. Todos os dados estão disponíveis por meio de relatórios em tempo real, que fornecem uma visão completa da jornada do anúncio, como gastos com anúncios, impressões, cliques, conversões, análise de chat e desempenho da campanha.

Os benefícios desta ferramenta para as marcas são imensos. Ela aumenta a taxa geral de conversão através de remarketing futuro para usuários que não convertem imediatamente. Isso acontece porque os dados de cada usuário que clica em um anúncio "Clique para WhatsApp" são capturados e adicionados ao seu banco de dados, sem perda de informações. A nova ferramenta, juntamente com o restante da plataforma de engajamento da Gupshup, fornece às marcas uma plataforma única, unificada e abrangente para impulsionar todos os aspectos do engajamento conversacional.

"O 'Clique para WhatsApp' é a próxima grande fronteira na publicidade digital. A Gupshup está entusiasmada em liderar o caminho, ajudando as marcas a aproveitarem o incrível poder dos anúncios que direcionam para o WhatsApp, impulsionando um retorno muito maior sobre o investimento em publicidade, ao mesmo tempo em que constroem um banco de dados de primeira parte. Recebemos um feedback excepcional dos nossos clientes e parceiros beta e, agora, estamos disponibilizando essa oportunidade para todas as marcas, agências e parceiros em todo o mundo", diz Beerud Sheth, co-fundador e CEO da Gupshup .

A Gupshup disponibiliza esta ferramenta não apenas para as próprias marcas, mas também para agências de publicidade, fornecedores independentes de software (ISVs), revendedores e outros parceiros de distribuição. A Gupshup trabalha com milhares de parceiros dentro do ecossistema do WhatsApp e agora planeja capacitar todos eles com esta última ferramenta.

Sobre a Gupshup

A Gupshup é a principal plataforma de engajamento em conversas para marketing, comércio e automação de suporte. Suas soluções de automação permitem que mais de 45.000 marcas em toda a Índia, América Latina, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Estados Unidos ofereçam uma melhor experiência ao cliente, aumentando a receita e reduzindo custos. Citibank, AkzoNobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart e Ola estão entre os principais clientes da empresa. Com uma única API de mensagens para mais de 30 canais, incluindo voz, texto e chat, a plataforma de engajamento em conversas processa mais de 10 bilhões de mensagens por mês. Avaliada em $1,4 bilhão, a empresa possui investidores de destaque como Tiger Global, Fidelity Management and Research Co. LLC, entre outros.

Para mais detalhes, acesse: www.gupshup.io.

