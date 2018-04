G&W Electric colabora com GE em novo relé-religador integrado para soluções de automação de distribuição com objetivo de tornar redes mais confiáveis

"A especialidade da G&W é oferecer comutadores altamente confiáveis e inteligentes aos nossos clientes, sem deixar de atender às demandas crescentes de automação de distribuição", revela John Mueller. "Graças à colaboração com a GE, os religadores de dielétricos sólidos da G&W funcionam de forma segura, oferecendo aos clientes uma solução de simples instalação, manutenção e monitoramento."

A plataforma Multilin R650 da GE oferece proteção segura e confiável graças a uma ampla gama de elementos padronizados e avançados com diversos estágios e faixas de ampla configuração para cada um deles. Uma vez que um religador precisa de um mecanismo de disparo de alta precisão e eficiência para superar o maior número possível de defeitos, o R650 contém um módulo eletrônico de controle sem igual, projetado sob medida para o design do religador Viper-ST. Esta solução combinada oferece religação automática segura de quatro tentativas em até 1,4 s, garantindo que as distribuidoras possam manter a segurança da rede.

"As soluções personalizadas, a reconhecida reputação e a expertise da G&W fizeram com que ela se tornasse a parceira certa para a GE", destaca Jeff Mazereeuw, diretor de tecnologia. "O modelo Viper-ST da G&W é uma ótima opção para esta solução integrada. Junto com o R650, ele oferecerá a velocidade, a flexibilidade e a percepção situacional necessárias para um controle inteligente e distribuído. Graças à colaboração com empresas líderes como a G&W, podemos garantir que os nossos clientes do setor de serviços públicos recebam soluções de automação de distribuição inteligentes, eficazes e de fácil implantação para atender às demandas da nova rede."

Com uma nova capacidade de 16 kA, o Viper-ST da G&W é um religador trifásico com operação de polo independente. Proporciona trip mono ou trifásico e lockout mono ou trifásico, instalação mais rápida com designs prontos para o uso, tecnologia de dielétrico sólido sem necessidade de manutenção, isoladores de silicone substituíveis em operação de campo, uma única interface cabeada de controle de 32 pinos e recursos de segurança avançados. A solução integrada oferece trip monofásico, corrente integral e seis sensores de tensão, possibilitando automação e proporcionando uma confiabilidade perceptivelmente melhor.

Uma variedade de opções está disponível para a solução religadora integrada Viper-ST/R650, incluindo acessórios de controle de religador, quadros personalizados para subestações e postes, protetores para regiões silvestres, para-raios e muito mais.

Para obter mais informações sobre a plataforma R650 Recloser Controller da GE, visite http://www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/r650.htm

Multilin é uma marca comercial registrada da General Electric Company.

Viper e LaZer são marcas comerciais registradas da G&W Electric.

Sobre a G&W Electric

Desde 1905, a G&W é uma fornecedora líder de soluções inovadoras de distribuição de energia, incluindo o que há de mais atual em comutadores de interrupção de falha e de carga, religadores, equipamentos de sistema de proteção e automação de distribuição. A G&W está sediada em Bolingbrook, em Illinois (EUA), com unidades de fabricação e suporte de vendas em mais de 100 locais, como China, México, Canadá, Dubai, Índia, Cingapura e Brasil. Ajudamos nossos clientes a superarem seus desafios e obterem uma vantagem competitiva por meio de um conjunto de produtos e serviços técnicos de ponta. Para obter mais informações sobre a G&W, visite www.gwelec.com.

Sobre a GE Power

A GE Power é uma líder mundial em energia que oferece tecnologia, soluções e serviços em toda a cadeia de valor de energia, desde a geração até o consumo. Estamos transformando o setor de energia elétrica, unindo todos os recursos e a escala da primeira empresa industrial digital do mundo. Nossos clientes atuam em mais de 150 países, e juntos fornecemos energia para mais de um terço do planeta, iluminando cidades, desenvolvendo economias e conectando o mundo.

Para obter mais informações, visite o site da empresa em www.gepower.com.

FONTE G&W Electric

