GW Instek célèbre ses 50 ans d'innovation et s'engage dans une nouvelle voie jusqu'en 2025

S'appuyant sur cinq décennies d'expertise technologique, GW Instek commémore son 50e anniversaire en fournissant des solutions d'essai de premier ordre aux secteurs industriels clés dans le monde entier, leur permettant d'améliorer la qualité et l'efficacité.

NEW TAIPEI CITY, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- GW Instek s'apprête à franchir une étape importante en 2025, en célébrant les 50 ans de sa création en 1975. Tout au long de son histoire, l'entreprise s'est consacrée à la recherche, au développement et à la fabrication d'instruments de mesure et d'essai pour diverses industries dans le monde entier. Malgré l'évolution constante du marché, GW Instek reste fidèle à sa philosophie « intégrité, qualité et innovation », offrant des solutions de test efficaces et précises aux ingénieurs du monde entier.

En 2024, GW Instek a introduit une gamme de solutions avancées comprenant des alimentations de haute puissance, un système d'acquisition de données modulaire et un oscilloscope intégrant la programmation Python. Ces ajouts à la gamme de produits soulignent l'engagement de l'entreprise dans les marchés émergents, en aidant les clients à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité.

ASR-6000 : solution de premier choix pour les tests d'alimentations de haute puissance

L'ASR-6000, une alimentation CA/CC de haute performance conçue pour les applications de forte puissance, intègre la technologie de carbure de silicium (SiC) de troisième génération pour offrir une densité de puissance exceptionnelle de 4U 6 kVA dans une seule unité. Prenant en charge les entrées et sorties monophasées et triphasées, elle offre une connexion parallèle jusqu'à 24 kVA, avec une amélioration du produit en cours de préparation pour atteindre 36 kVA. Offrant une sortie CC pleine puissance, l'ASR-6000 est idéale comme source d'alimentation pour les serveurs IA (M-CRPS), les chargeurs embarqués de véhicules électriques (OBC) et les tests de qualité de l'alimentation des équipements monophasés/triphasés.

DAQ-9600 : système d'acquisition de données modulaire pour des essais polyvalents

Le DAQ-9600 est un système d'acquisition de données modulaire conçu pour une flexibilité maximale. Doté du célèbre multimètre numérique 6 1/2 GDM-9061, il dispose de 3 emplacements pour modules avec 6 modules de commutation sélectionnables, offrant des spécifications de premier ordre, notamment une mesure de tension maximale de 600 VCC / 400 VCA (module DAQ-909). Les utilisateurs peuvent facilement étendre ses capacités pour répondre à divers besoins en matière de tests. Il est idéal pour les mesures multipoints dans la recherche thermique sur les serveurs d'IA, les tests de fiabilité, l'automatisation industrielle, l'électronique automobile et la recherche aérospatiale.

MPO-2000 : l'oscilloscope redéfinit les tests avec l'intégration de Python

L'oscilloscope de la gamme MPO-2000, qui intègre la programmation Python, permet aux utilisateurs de créer en toute transparence des programmes de test personnalisés. Parfait pour un fonctionnement autonome ou pour la coordination de plusieurs unités, le MPO-2000 offre une solution de test efficace et intelligente. Il convient à l'enseignement automatisé dans le domaine des essais et des mesures, aux essais sur les chaînes de production à petite échelle, aux contrôles de tolérance des composants dans le cadre de l'assurance qualité et à d'autres applications d'essai complexes.

GW Instek dévoile le PHU : alimentation CC haute puissance à large gamme pour 2025

En 2025, GW Instek lancera le bloc d'alimentation CC haute puissance à large gamme PHU. Disponible en 3 niveaux de puissance (5 kVA, 10 kVA, 15 kVA), 6 gammes de tension (80 V~1500 V), et 18 modèles, le PHU offre des caractéristiques techniques élargies et de multiples interfaces industrielles. Les utilisateurs peuvent mélanger et adapter la tension et le courant dans la plage de puissance nominale, ce qui élimine le besoin de plusieurs alimentations à haute puissance. Il est parfait pour les serveurs, les véhicules électriques, les systèmes photoélectriques, les composants semi-conducteurs, l'électronique automobile, etc.

GW Instek : ouvrir la voie aux 50 prochaines années d'innovation industrielle

Avec une gamme étendue de produits répondant à tous les types de besoins de mesure, GW Instek est à l'origine de progrès technologiques sur les marchés émergents. La feuille de route de l'entreprise pour 2025 comprend des initiatives visant à déployer des solutions supplémentaires pour l'électronique automobile, les batteries et les véhicules électriques, basées sur les dernières avancées en matière de technologies d'essai, en fournissant des solutions de pointe pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'industrie au niveau mondial.

Célébrant son 50e anniversaire, GW Instek est fière des avancées et des percées réalisées au cours de ces cinq décennies d'accumulation d'expertise technique. Grâce à des technologies innovantes et à une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, l'entreprise reste une force centrale dans le domaine des solutions de mesure et d'essai à l'échelle mondiale. En collaborant avec ses nombreux partenaires, tous leaders dans leur domaine de spécialisation, GW Instek est prête à créer 50 autres années de réalisations remarquables.

Pour en savoir plus sur les produits GW Instek, veuillez contacter : [email protected]

Pour plus d'informations sur l'entreprise et ses solutions innovantes, veuillez consulter le site https://www.gwinstek.com.

