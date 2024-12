GW Instek viert 50 jaar innovatie en begint aan een nieuwe reis naar 2025

Gesteund door vijf decennia aan technologische expertise, viert GW Instek haar 50-jarig bestaan door het leveren van top-notch testoplossingen aan belangrijke industriële sectoren wereldwijd, zodat ze hun kwaliteit en efficiëntie kunnen verbeteren.

NEW TAIPEI CITY, 25 december 2024 /PRNewswire/ -- GW Instek is klaar om een mijlpaal te bereiken in 2025, met de 50-jaar viering sinds de oprichting in 1975. Doorheen zijn geschiedenis heeft het bedrijf zich toegelegd op onderzoek, ontwikkeling en productie van meet- en testinstrumenten voor diverse industrieën over de hele wereld. Ondanks het steeds veranderende marktlandschap blijft GW Instek trouw aan zijn filosofie van "Integriteit, kwaliteit en innovatie" en biedt het efficiënte en nauwkeurige testoplossingen aan ingenieurs wereldwijd.

GW Instek AC Power Source, Data Acquisition System, High Power DC Source

In 2024 introduceerde GW Instek een reeks geavanceerde oplossingen, waaronder voedingen met hoog vermogen, een modulair data-acquisitiesysteem en een oscilloscoop met Python-programmering. Deze toevoegingen aan het productassortiment benadrukken de toewijding van het bedrijf aan opkomende markten en helpen klanten hun kosten te verlagen en hun efficiëntie te verbeteren.

ASR-6000: Eersteklas oplossing voor het testen van voedingen met hoog vermogen

De ASR-6000, een krachtige AC/DC-voeding op maat voor toepassingen met een hoog vermogen, integreert derde-generatie siliciumcarbide (SiC) technologie om een uitstekende 4U 6 kVA-vermogensdichtheid te leveren in één enkele eenheid. Met ondersteuning voor zowel AC eenfase/draaistroomingang en -uitgang beschikt het over een parallelle aansluiting tot 24 kVA, met een productuitbreiding in de pijplijn tot 36 kVA. Met een DC-uitgang van vol vermogen is de ASR-6000 ideaal als voedingsbron voor AI-servers (M-CRPS), boordladers voor elektrische voertuigen (OBC) en het testen van de voedingskwaliteit van één-/driefasige apparatuur.

DAQ-9600: Modulair data-acquisitiesysteem voor veelzijdig testen

De DAQ-9600 is een modulair data-acquisitiesysteem ontworpen voor ultieme flexibiliteit. De populaire 6 1/2 digitale multimeter GDM-9061 heeft 3 moduleslots met 6 selecteerbare schakelmodules en levert topkwaliteit, waaronder een maximale spanningsmeting van DC 600 V / AC 400 V (DAQ-909 module). Gebruikers kunnen de mogelijkheden eenvoudig uitbreiden om aan verschillende testbehoeften te voldoen. Hij is ideaal voor meerpuntsmetingen in AI-server thermisch onderzoek, betrouwbaarheidstests, industriële automatisering, auto-elektronica en luchtvaartonderzoek.

MPO-2000: Oscilloscoop herdefinieert testen met Python-integratie

De MPO-2000 serie oscilloscoop, met ingebouwde Python programmering, stelt gebruikers in staat om naadloos aangepaste testprogramma's te maken. De MPO-2000 is perfect voor standalone gebruik of de coördinatie van meerdere units en biedt een efficiënte, intelligente testoplossing. Hij is geschikt voor automatiseringsonderwijs in testen en meten, kleinschalige productielijntesten, QA-componententolerantiecontroles en andere complexe testtoepassingen.

GW Instek onthult PHU: DC-voeding met groot vermogen voor 2025

In 2025 introduceert GW Instek de PHU DC-voeding met groot bereik en hoog vermogen. Verkrijgbaar in 3 vermogensniveaus (5kVA, 10kVA, 15kVA), Met 6 spanningsbereiken (80V~1500V) en 18 modellen biedt de PHU uitgebreide specificaties en meerdere industriële interfaces. Gebruikers kunnen spanning en stroom binnen het nominale vermogensbereik mixen en matchen. Dit maakt meerdere voedingen met hoog vermogen overbodig. Het is perfect voor servers, elektrische voertuigen, foto-elektrische systemen, halfgeleideronderdelen, auto-elektronica en nog veel meer.

GW Instek: De weg bereiden voor de volgende 50 jaar industriële innovatie

Met een uitgebreid productportfolio dat aan alle soorten meetbehoeften voldoet, stimuleert GW Instek technologische vooruitgang in opkomende markten. De routekaart van het bedrijf voor 2025 omvat initiatieven om aanvullende oplossingen te ontwikkelen voor auto-elektronica, batterijen en elektrische voertuigen op basis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van testtechnologieën. Hierbij worden state-of-the-art oplossingen geleverd om de wereldwijde industriële kwaliteit en efficiëntie te verbeteren.

GW Instek viert zijn 50-jarig bestaan en is trots op de vooruitgang en doorbraken die zijn bereikt gedurende vijf decennia bijeengeraapte technische expertise. Met innovatieve technologieën en een goed begrip van de eisen van de gebruiker, blijft het bedrijf een centrale rol spelen in wereldwijde meet- en testoplossingen. In samenwerking met haar vele partners, elk toonaangevend op hun eigen vakgebied, is GW Instek klaar om nog eens 50 jaar van opmerkelijke prestaties neer te zetten.

Voor meer informatie over GW Instek producten kunt u contact opnemen met: [email protected]

Ga voor meer informatie over het bedrijf en zijn innovatieve oplossingen naar https://www.gwinstek.com

